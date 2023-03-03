Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

The Insider настаивает, что "Ашан" снабжал военных РФ в Украине

Издание The Insider опубликовало вторую часть расследования о предполагаемом участии российского подразделения французской компании "Ашан" в поставке продуктов и других товарам российским военнослужащим в Украине.

После выхода первой части расследования, которое проводилось совместно с французской газетой Le Monde, руководство "Ашана" опубликовало ответ, в котором отрицало как участие в этих поставках, так и то, что в гипермаркетах "Ашан" в ряде регионов собирали помощь для мобилизованных. The Insider утверждает, что это неправда, и что в "Ашане" принимали "самое деятельное участие в том, чтобы замаскировать поставки в адрес Минобороны под обычную коммерческую продажу частным компаниям".

"Ашан", в частности, утверждает, что заказ марте прошлого года, о котором говорилось в расследовании, был сделан городским советом Петербурга, и что "в товарах, заказанных в этот период, не было ничего такого, что могло бы навести на мысль о конкретном конечном получателе" - им оказались российские военные на оккупированных территориях Украины. The Insider настаивает на том, что эта закупка была оформлена на 10 частных компаний, за которые расписывался один человек, и была сознательной попыткой скрыть конечного получателя и обойти санкции. При этом, хотя по документам речь шла об обычных коммерческих закупках, сотрудники "Ашана" наклеивали на упаковки бирки "гуманитарная помощь", а чиновники из мэрии Петербурга открыто заявляли, что помощь эта направлялась для Министерства обороны.

Также утверждается, что волонтёры, собиравшие помощь для мобилизованных в торговых центрах в ряде регионов, благодарили за помощь сотрудников "Ашана".

"Открытым остается лишь вопрос о том, что знало французское руководство холдинга о деятельности своего российского подразделения" - пишет The Insider.

Первая часть расследования была опубликована 17 февраля. В тот же день на неё отреагировала французская компания. "Auchan Retail исключительно удивлена этими утверждениями, которые никоим образом не подтверждаются результатами собственного расследования", - говорилось, в частности, в заявлении.

"Ашан", владеющая сетью гипермаркетов в России, в отличие от многих других зарубежных компаний после начала войны отказалась уходить из России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG