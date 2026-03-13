Расследование The Insider выявило существование сверхсекретного подразделения российских спецслужб — Центра 795. По данным расследователей, структура создана после начала войны против Украины для проведения операций за рубежом, включая похищения и убийства.

Один из офицеров центра, как утверждается, уже арестован в Колумбии по обвинению в подготовке похищения противников Владимира Путина, говорится в публикации. "Вообще это в духе Путина: создавать параллельные структуры, чтобы был дух некоторой конкуренции", – говорится в публикации.

Кто финансирует проект

По данным расследователей, оперативная база Центра расположена в парке "Патриот" под Кубинкой на территории, связанной с концерном "Калашников". Финансирование проекта связано с олигархом Андреем Бокаревым и инфраструктурой "Ростеха", который возглавляет Сергей Чемезов — давний знакомый президента Владимира Путина.

Источники утверждают, что идея заключалась в создании автономной структуры – фактически "армии внутри армии", способной выполнять секретные операции без участия обычных военных подразделений.

Операция в Европе и арест в Колумбии

Одним из офицеров Центра был 42-летний Денис Алимов — бывший сотрудник ОМОНа и спецподразделения ФСБ "Альфа". В феврале он отправился в Колумбию по поддельным документам, где был задержан по запросу прокуратуры США. Его обвиняют в организации покушения на двух "критиков путинского режима", пишет The Insider.

По данным следствия, за каждую операцию предусматривалось вознаграждение около полутора миллионов долларов. В одном из сообщений Алимов формулировал задачу так: "живым или мертвым", говорится в публикации.

Как провалилась операция

Несмотря на меры секретности –псевдонимы, зашифрованные мессенджеры и автономные группы – операция была раскрыта из-за простой ошибки.

Алимов, как утверждается в публикации, общался со своим агентом на сербохорватском языке через онлайн-переводчик Google Translate. Переводы проходили через серверы американской компании, к которым ФБР получило доступ по судебному ордеру.

В результате следователи смогли читать переписку фактически в реальном времени.

Как отмечается в расследовании, подборки переводов выглядели почти абсурдно: агенты секретного подразделения планировали убийство, а все их инструкции сохранялись в открытых записях на серверах переводчика.

Теперь Алимов находится под стражей в Колумбии и ожидает экстрадиции в США. Каждое из предъявленных ему обвинений может предусматривать пожизненное заключение, говорится в публикации The Insider.