The Insider: тысячи иностранных фирм обходят санкции против России

Более 6 тысяч иностранных фирм-экспортеров поставляют товары подпавшим под санкции российским компаниям и поставщикам военно-промышленного комплекса. Это выяснил The Insider, изучив внешнеторговые данные российских компаний за 2024–2025 годы.

По данным издания, основные страны происхождения фирм – это Китай (около 4 тысяч), Турция (около 300), ОАЭ (около 120) и Индия (60). В совокупности они обеспечивают две трети торговли с подсанкционными фирмами и контрагентами ВПК.

Так, например, китайская фирма Henan New Silk Road International завезла более сотни турбореактивных двигателей на сумму около 3 млн долларов. Тяга таких двигателей в 80 килограммов позволяет использовать их на крупных военных беспилотниках. Производителем товара указана несуществующая фирма, а получателем – подпавшая под санкции российская компания "Чипдевайс".

Как отмечает The Insider, Китай является не только лидером по количеству компаний, но и по валовому ввозу товаров. Однако по качеству ввозимых товаров среди крупных санкционированных фирм и торговых партнеров российского ВПК лидирует Турция. 68 процентов ее поставок, как утверждается, техника высокого класса, сделанная в Европе, Японии и Корее (металлообработка, непотребительская электроника, оптика, оборудование для металлургии и энергетики, небытовые измерительные инструменты).