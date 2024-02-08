The Insider: в РФ продолжают поставлять снайперское оружие из Италии

Ведущие итальянские оружейные компании Beretta и CD Europe S.R.L продолжают, несмотря на санкции, поставлять в Россию снайперские винтовки, пистолеты и боеприпасы к ним. Об этом говорится в расследовании The Insider и IrpiMedia.

Экспорт в Россию итальянского оружия и боеприпасов производства холдинга Beretta, как утверждают расследователи, проходит при посредничестве компаний, владельцем которых является российский бизнесмен Михаил Хубутия.

Одной из крупнейших компаний в оружейном бизнесе Хубутии является ООО "Русский Орёл", контрольным пакетом которого владеет холдинг Beretta. По данным журналистов, именно через эту дочернюю компанию европейцы и поставляют в Россию свое оружие. В схеме поставок участвует фирма-посредник из Турции.

В общей сложности после начала войны в Россию попали более 835 тысяч патронов и почти шесть тысячи единиц стрелкового оружия, пишут расследователи.

Часть поставленных таким образом в Россию оружия и боеприпасов закупают российские силовые структуры, отмечают журналисты. Причем снайперские винтовки Hunter финского бренда Tikka, который входит в холдинг Beretta, используются российскими военнослужащими на фронте в Украине.

Кроме того, Beretta, по данным расследователей, сотрудничает с российским оружейным концерном "Калашников". Запчасти итальянских производителей можно найти в российских охотничьих карабинах, таких как, например, полуавтоматическое ружье МР-156.

В обход санкций поставляет свою продукцию в Россию и компания CD Europe S.R. В Россию импортируются её ружья брендов Marocchi и Breda.

Marocchi также занимается производством оружия совместно с российскими компаниями. Как минимум с 2008 года компания "Промтехнология" собирает из итальянских компонентов полуавтоматические инерционные карабины Marocchi Si12, пишут журналисты.

С начала полномасштабной войны в Украине в Россию было импортировано почти 7300 единиц огнестрельного оружия, включая более сотни снайперских винтовок и почти восемь миллионов патронов от западных производителей, подсчитали журналисты. Среди них – американские Smith & Wesson, Barrett Firearms и Desert Tech, австрийские Glock и Steyr Arms, а также немецкие компании Merkel Jagd- und Sport Waffen GmbH, Nammo Schönebeck, RWS, Ruag Ammotech, Blaser и другие. По крайней мере часть приобретенного западного вооружения используется российскими военными в Украине, пишут расследователи.