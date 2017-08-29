Падение: последние Ленины Украины

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Расчлененный Ленин на востоке Украины



После того, что Акерман увидел на Украине, он иначе посмотрел на снос памятников конфедератам в США: "Эти монументы в чем-то как шрамы – если вы упали с велосипеда и получили большой шрам на ноге, вы не можете притворяться, что его нет. Вы смотрите на него каждый день и вспоминаете о том, как неосторожны вы были".