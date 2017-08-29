Падение: последние Ленины Украины

Расчлененный Ленин на востоке Украины
После того, что Акерман увидел на Украине, он иначе посмотрел на снос памятников конфедератам в США: "Эти монументы в чем-то как шрамы – если вы упали с велосипеда и получили большой шрам на ноге, вы не можете притворяться, что его нет. Вы смотрите на него каждый день и вспоминаете о том, как неосторожны вы были".
Бронзового Ленина положили подальше от рук возможных воришек в Команском
Акерман говорит, что понимает людей, которые хотят сносить памятники для того, чтобы избавиться от болезненного прошлого. "Эти статуи – будь то Ленин или генералы Конфедерации в США – создавались с пропагандистской целью. Их помещали на пьедестал для того, чтобы они несли определенное послание. И оставить их стоять – значит продолжать ту же пропаганду".