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The Times выяснила обстоятельства убийства дирижёра в Херсоне

Главный дирижёр Херсонского музыкально-драматического театра Юрий Керпатенко

Британская газета The Times выяснила подробности убийства дирижёра Херсонского музыкально-драматического театра Юрия Керпатенко, который незадолго до своей гибели отказался сотрудничать с российскими оккупационными властями. Журналисты издания, опросив соседей Керпатенко, нашли непосредственных свидетелей произошедшего.

Со слов соседей, 28 сентября в семь часов утра шестеро мужчин в российской военной форме поднялись к квартире Керпатенко и потребовали, чтобы тот открыл им дверь. Одна из соседок дирижёра, 75-летняя пенсионерка, услышав шум, выглянула из своей квартиры. В ответ военные сказали ей, чтобы она закрыла дверь, и тогда они её не тронут. Вскоре соседка услышала автоматную очередь, а спустя ещё какое-то время, вновь открыв свою дверь, увидела тело Керпатенко, лежащее на полу в крови рядом с его квартирой.

Кроме того, соседи рассказали, что в момент убийства дирижёра на улице возле дома стояли ещё несколько российских военных и сотрудников ФСБ, которые, подняв вверх оружие, целились в окна.

Очевидцы также утверждают, что после убийства тело Керпатенко пролежало в подъезде до полудня. Позже его увезли, и никто до сих пор не знает, где оно находится.

Минобороны России и российские власти пока не комментировали материал Times.

В конце сентября стало известно об исчезновении главного дирижёра Херсонского музыкально-драматического театра, 46-летнего Юрия Керпатенко. Позже в Министерстве культуры Украины заявили, что музыканта убили российские военные за отказ принимать участие в концерте, который организовывали представители оккупационной администрации, однако ни точная дата, ни обстоятельства смерти Керпатнеко до сих пор не были известны. До своего исчезновения дирижёр публично выступал в поддержку Украины, критикуя оккупационные власти и российских военных.

  • Херсон был захвачен российскими войсками в начале войны. В конце сентября в Кремле был подписан договор о вхождении четырёх оккупированных украинских территорий, включая часть Херсонской области и города Херсон, в состав России. Это решение не признано ни одной страной мира.
  • В начале ноября под давлением украинской армии российское командование приняло решение вывести войска из Херсона и его окрестностей на правом берегу Днепра, мотивировав это трудностями снабжения и заботой о сохранении жизней военнослужащих. 11 ноября в Херсон вошли части Вооружённых сил Украны. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в освобождённых районах Херсонской области задокументированы более 400 военных преступлений, предположительно совершённых российской армией.

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