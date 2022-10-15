В Херсоне убит главный дирижер музыкально-драматического театра

Министерство культуры Украины подтвердило гибель главного дирижёра Херсонского музыкально-драматического театра Юрия Керпатенко. Ведомство утверждает, что его застрелили российские военные.
Как ранее сообщали местные СМИ, Керпатенко категорически отказался принимать участие в концерте 1 октября, который организовали представители оккупационной администрации в честь Международного дня музыки.
Журналистка Елена Ванина написала в фейсбуке, что в ответ военные пригрозили Керпатенко: "мы к тебе ещё придём". Коллеги музыканта сообщали, что он перестал выходить на связь ещё в сентябре.
С 2000 года Керпатенко работал в Херсонской областной филармонии, в 2004 году стал главным дирижером Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша. Керпатенко открыто выражал свою гражданскую позицию и отказался уезжать из оккупированного Херсона.
- Херсон был захвачен российскими военными в начале войны и уже более семи месяцев находится в оккупации. В начале июля сообщалось, что российские военные похитили в регионе 457 человек. Среди них были чиновники, мэры и священники.
- 30 сентября в Кремле был подписан договор о вхождении четырёх оккупированных украинских территорий в состав России. Это решение не признано ни одной страной мира.
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