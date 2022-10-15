В Херсоне убит главный дирижер музыкально-драматического театра

Министерство культуры Украины подтвердило гибель главного дирижёра Херсонского музыкально-драматического театра Юрия Керпатенко. Ведомство утверждает, что его застрелили российские военные.

Как ранее сообщали местные СМИ, Керпатенко категорически отказался принимать участие в концерте 1 октября, который организовали представители оккупационной администрации в честь Международного дня музыки.

Журналистка Елена Ванина написала в фейсбуке, что в ответ военные пригрозили Керпатенко: "мы к тебе ещё придём". Коллеги музыканта сообщали, что он перестал выходить на связь ещё в сентябре.

С 2000 года Керпатенко работал в Херсонской областной филармонии, в 2004 году стал главным дирижером Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша. Керпатенко открыто выражал свою гражданскую позицию и отказался уезжать из оккупированного Херсона.