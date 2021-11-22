Тихановская призвала лидеров ЕС не контактировать с Лукашенко

Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, выступая в Вене на международном форуме под названием "На пути к счастливому и безопасному будущему Беларуси", призвала лидеров Европейского Союза не поддерживать никаких контактов с Александром Лукашенко и его подчинёнными - по крайней мере до тех пор, пока они не прекратят репрессии в отношении оппонентов.

"Лукашенко нельзя переквалифицировать, ему нельзя доверять, режим не понимает дипломатического языка, - заявила Тихановская. - Диалог должен происходить только тогда, когда все политические заключённые будут освобождены".

В то же время Тихановская отметила, что чем дольше затягивается политический кризис в Беларуси, тем привлекательнее для западных лидеров идея уменьшить давление на Лукашенко и вернуться к так называемой "реальной политике". "Мы видим это на примере кризиса на границе: режим Лукашенко частично получил то, что хотел - некоторую дополнительную легитимность благодаря сотрудничеству. Это не должно быть нормой", - сказала Тихановская.

Конференция в Вене была организована канцлером Австрии Александром Шаленбергом и министром иностранных дел страны Михаэлем Лингартом. В ней в режиме видеосвязи приняли участие комиссар ЕС Оливер Вархей и министры иностранных дел Германии, Польши, Финляндии, Словении, Словакии, Латвии и Эстонии. Все они подтвердили непризнание легитимности режима Лукашенко, выразили готовность ввести новые санкции против действующего президента Беларуси и его ближайшего окружения, а также продолжить оказывать финансовую помощь белорусскому демократическому сообществу, местным независимым СМИ и неправительственным организациям.

Отдельно отмечается, что отвечая на вопрос об активном участии Австрии в экономике Беларуси, канцлер Шаленберг сказал, что деньги идут частным, а не государственным компаниям, однако он опасается, что в случае полного закрытия ряда компаний их просто заменят в Беларуси другими, которые "не будут заботиться о соблюдении прав человека". Шаленберг также заявил, что Австрия продолжит через министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея требовать от "нелегитимных властей" сесть за стол переговоров с представителями оппозиции.

В свою очередь министр иностранных дел Финляндии Пека Хаависта подчеркнула, что ключёвым участником политического кризиса в Беларуси является Россия, которая поддерживает Лукашенко.

Ранее действующие власти Беларуси отказались от участия в Венской конференции. Министр иностранных дел страны Макей назвал её "бессмысленным" и "абсолютно недружественным шагом". "Пусть проведут это мероприятие для галочки", - резюмировал глава МИД Беларуси.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров поддержал Макея, заявив, что "так диалог не запускается".

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