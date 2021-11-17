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Цитаты Свободы

"Шантаж работает". Блогеры о переговорах Меркель и Лукашенко

Карикатура Сергея Ёлкина

Канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила Александру Лукашенко, чтобы обсудить с ним кризис на польско-белорусской границе – несмотря на то, что ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Многие комментаторы уверены, что именно этого Лукашенко и ждал, и упрекают Меркель за то, что она поддалась на шантаж.

Кирилл Шулика

Лукашенко своего добился – Европа возобновила с ним контакты, признав де-факто президентом Белоруссии. Собственно, миграционный кризис за этим Лукашенко и организовал. Европа пасует перед такой наглостью и хамством и не может ему ничего противопоставить.

И да, вот говорят, что Лукашенко уже переговорил с Путиным. Рассказал ему, какая стратегия поведения во взаимодействии с современной Европой сейчас наиболее эффективна.

Игорь Эйдман

Стратегия "нагадить под дверь"

Германия приостановила сертификацию Северного потока – это пока единственный реальный результат путинской провокации с беженцами. Ах да, Путину ещё удалось два раза, а Лукашенко – один раз поговорить с Меркель по телефону.

Нагажу вам под дверь, плюну в чай, испорчу воздух в лифте

У Путина нет политической стратегии, нет разработанного плана достижения какой-то конкретной цели, нет, вообще, какого-то рационального целеполагания. Он ведёт себя как злой и агрессивный подросток-невротик, который пытается привлечь к себе внимание с помощью хулиганских выходок, каких-то гадостей окружающим. Ах, вы меня презираете, не считаете достойным внимания, так получайте: нагажу вам под дверь, плюну в чай, испорчу воздух в лифте; подкину вам на границу толпу беженцев, подведу войска, буду угрожать войной и вторжением.

Хулигана сначала пытаются увещевать, уговорить перестать гадить. Однако, когда это не помогает, его все-таки бьют, причем ногами. Путину, действительно, удаётся встретиться с Байденом, поговорить с Меркель, получить свою порцию мирового внимания, иллюзию значимости. Потом, правда, его начинают бить, вводят санкции, замораживать проекты. Хулигану больно, но для него важнее, что вместе с фингалом под глазом, он свою минуту "славы" все-таки получил.

Роман Попков

Тактика абсолютно понятная.

Или вы признаете нас как равноправных партнеров, звоните нам, уважительно общаетесь, мы с вами вместе разруливаем всякие вопросы. И вас не касается, сколько мы убили, запытали, пересажали наших холопов внутри наших границ.

Или мы устраиваем вам зомби-апокалипсис, перманентный Сектор Газа вдоль ваших границ. Пока не позвоните нам и не начнете с нами общаться уважительно.

Предельно просто, не даром же Лукашенко про себя и Путина открыто говорит: "мы дворовые и уличные, с низов".

Виталий Портников

Это ошибка – разговаривать с шантажистом, которого цивилизованный мир не признаёт президентом Беларуси

Валерий Цепкало

Правила поведения с террористическими режимами в Европе, и в мире прописаны кровью. Смысл этого правила – никаких уступок распоясавшимся диктаторам, никаких переговоров с террористами. Любые уступки они воспринимают как проявление слабости, и это вызывает у них еще большую агрессию. Звонок Меркель только подтвердил это. Сразу поле звонка, атака на границу Польши только усилилась.

Странно что в Европейском Союзе за более чем четверть века, так и не поняли, что он лжив и не договороспособен – никакие договоренности он никогда не исполнял; что он абсолютно презирает все демократические ценности.

Вместо того чтобы спорить по вопросу, стоит ли вести переговоры с террористом, Европейскому Союзу необходимо выступить единым фронтом и дать отпор дворовому хулигану. Такие люди понимают только разговор с позиции силы – тем более, что у Европейского Союза существует для этого предостаточно ресурсов. Хотя их и не надо особенно задействовать.

Достаточно признать его режим террористическим, и открыть процесс в Международном уголовном суде за преступления против человечности – тем более, что имеются тысячи свидетельских показаний по фактам пыток, избиений и убийств мирных беларуских граждан. В этом случае от него отвернется все его окружение, так как это уже сделал беларуский народ.

По словам главы МИД Эстонии Эвы-Марии Лийметс, в беседе с Ангелой Меркель Александр Лукашенко потребовал, чтобы в обмен на решение проблемы с мигрантами ЕС признал его легитимным президентом и снял с Беларуси санкции.

Александр Рыклин

Проблема не в том, что Меркель, Макрон, Байден или любые другие западные лидеры звонят Путину или Лукашенко...

Главное, с каких позиций они выступают... Одно дело, если в таком разговоре звучит прямая и явная угроза – если вы так поступите, мы подвесим вас за яйца... И далее подробное объяснение, каким именно образом это будет осуществлено...

И совсем другое дело, если в обмен на отказ от конкретных действий сулят разные сахарные косточки – если вы так не поступите, мы вернем вашим яйцам былой блеск и упругость...

Что-то мне подсказывает, что пока задействован только второй сценарий... Если так, шантаж будет повторяться раз за разом....

Многие между тем отмечают, что пока беженцы все же находятся на территории Беларуси и остаются проблемой Лукашенко.

Леонид Гозман

В "Кавказской пленнице" Балбес и Бывалый берут Труса и как бревном пробивают им запертую героиней дверь. На границе Беларуси с Польшей происходит то же самое. Только не смешно!

Несколько тысяч людей с Ближнего Востока нагло обманули. Им пообещали, что их доставят в Германию, где жизнь куда лучше, чем у них на Родине. Им выдали белорусские визы, поселили в гостиницах, посадили в самолеты. Это все организовал Лукашенко. За переезд с них взяли немалые деньги. На них заработали турфирмы, авиакомпании и так далее. Возможно, люди Лукашенко были в доле. Ни немцы, ни поляки в этой авантюре никак не участвовали.

Потом их доставили к границе и показали на Польшу – пробивайтесь, мол. И устроили плач на весь мир об их страданиях и жестокости поляков.

Бенефициары здесь Лукашенко и Путин

Бенефициары здесь Лукашенко и Путин. Лукашенко потому, что теперь с ним разговаривают – вот, даже сама Меркель звонила, о его репрессиях по отношению к собственному народу не то, чтобы забыли, но вспоминают реже, а может, он еще и деньги какие получит. Путин тоже много чего получает. Если польских пограничников вынудят открыть огонь на поражение, и весь мир обойдет фотография убитого ребенка – а "беженцы" в лучших традициях ставят впереди колонны женщин с детьми – это будет огромный репутационный ущерб Западу, а ослабление Запада – главная стратегическая цель Владимира Путина.

Я поставил слово беженцы в кавычки потому, что, строго говоря, они таковыми не являются. Они не бегут от войны или голода, они не спасаются от неминуемой смерти, они просто стремятся к лучшей жизни, отчаявшись и не видя перспектив у себя на Родине. Поэтому они вполне достойны сочувствия, особенно те из них, кто хочет не жить на пособие, а работать. Большинство из них – несчастные люди и никакие не преступники – преступники те, кто это устроил. Но право на убежище на стоящих у польской границы людей не распространяется.

Конечно, у Лукашенко, а может, и у Путина, если это их совместная операция, "что-то пошло не так" – Лукашенко получил огромный лагерь беженцев на своей территории. Они (или только Лукашенко) хотели взять Запад "на слабо" – они же к Западу относятся с презрением, а потому надеялись, что Польша сразу дрогнет и пропустит мигрантов через границу. Пока поляки держатся.

Почему Европа должна уступать этому наглому давлению?

Я категорически не понимаю, почему Европа должна уступать этому наглому давлению? Поддержать обманутых людей медикаментами и продовольствием – да, это как раз те гуманные принципы, на которых Европа стоит. Кстати, они уже посылают гуманитарную помощь, но Лукашенко, разумеется, не пропускает! Содействовать возвращению людей домой – да. Но если они сдадутся и позволят этой миграционной бомбе оказаться на территории ЕС, ожидая потом, когда она взорвется, это будет победой Лукашенко и Путина и даст старт новым атакам.

А стенания нашего МИД о тяжелом положении беженцев и бесчеловечности европейцев – просто грязная демагогия. Наши начальники, как в свое время большевики, исходят из того, что бедный имеет право все отобрать у богатого (не у них, конечно, а у другого богатого) и вселиться в его квартиру. Кстати, ни в Беларусь, ни в Россию, где столько духовности и справедливости, мигранты почему-то не рвутся.

Между тем после беседы Лукашенко с Меркель положение беженцев немного улучшилось: их пустили погреться в здания близлежащего логистического центра (попросту говоря, на пустующие склады) и раздали им одеяла. Провластные блоги подают это событие как проявление гуманизма Лукашенко, независимые комментаторы – как победу западной дипломатии.

Борис Фел

Волшебная сила звонка Меркель в Минск начала проявляться в районе польско- белорусского перехода Брузги сегодня после обеда.

Мигранты, политые польскими водометами при отчаянной попытке днем прорвать границу, казалось, были обречены в мокрой одежде провести морозную ночь в лесу. Но тут перед ними разверзлось небо в алмазах.

Лукашенко распорядился передать нелегалам огромный транспортно- логистический центр Бремино, примыкающий к пограничному переходу.

Дальше все пошло еще лучше. В огромные ангары доставили две тысячи отличных ватных одеял, армейские кухни начали кормить прибывающих группа за группой нелегалов, в Бремино отправили несколько бригад врачей из окрестных городков. А к вечеру туда прибыли транспорты с теплой одеждой: пальто с меховыми воротниками, зимними шапками, шарфами и свитерами.

По словам местных чиновников, они готовы разместить здесь в условиях комфорта всех желающих мигрантов и содержать их столько, сколько потребуется.

Вероятно, такого рода решение и предложил вчера «герр Лукашенко» канцлеру Меркель.

Такой поворот дела пока устраивает всех

Пожалуй, такой поворот дела пока устраивает всех: нелегалы получают возможность набраться сил, Лукашенко удерживает свой "золотой запас" при себе, острота кризиса резко снижается и появляется время для новых компромиссов. Типично меркелевский ход.

Конечно, где- то там, в переговорном тумане мелькают деньги для Лукашенко. Не знаю, большие или маленькие, но Меркель не имела права предложить белорусскому собеседнику никаких политических уступок. А вот материальную компенсацию за заботу о заложниках пообещать могла и, вероятно, пообещала.

Так или иначе все сработало, как в аптеке. Нелегалам не грозит холодная и голодная смерть, сами нелегалы не грозят польской границе, Польша не требует вмешательства НАТО, Лукашенко ждет обещанного второго звонка из Берлина…

Пикантно, что Бремино-групп, которой принадлежит этот комплекс, построенный на китайские кредитные средства, попала в четвертый пакет европейских санкций и для структур ЕС является своего рода неприкасаемой.

Артем Шрайбман

Звонки Борреля и Меркель все больше выглядят, как попытка дать Лукашенко возможность самостоятельно деэскалировать конфликт, не потеряв лицо полностью.

То, что Минск буквально и метафорично уперся в стену, стало понятно сразу после 8 ноября, когда колонна курдов пошла к границе.

Вместо смягчения, позиция ЕС ужесточилась, санкции стали готовить быстрее. О своих грядущих новых санкциях заявили США. А мигрантов никто и не думал пропускать или принимать.

Лукашенко нужно было найти путь сойти с колеи, так чтобы это не выглядело полной капитуляцией. Обмен сигналами о готовности это сделать привел к тому, что в ЕС решили ради гуманитарных соображений дать ему такую возможность.

Говорить о признании Лукашенко, мягко говоря, рановато

Пропаганда (и склонные везде видеть здраду оппоненты власти) провозгласила дипломатическую победу. Собственно, ради этих восторгов все, кажется, и задумывалось. Порадуйтесь своему прорыву, и дайте людям спокойно уехать домой.

Пятый пакет эти меры уже вряд ли отменят, а вот от более жестких санкций Минск может таким образом спастись.

Говорить о признании Лукашенко тут, мягко говоря, рановато. То, что он контролирует ситуацию в Беларуси и судьбы оказавшихся на ее территории людей, в общем-то не оспаривает даже штаб Тихановской.

Запад выглядел бы нелепо, игнорируй он эту реальность. Как и в случае с Афганистаном - ради вывоза людей из Кабула пришлось вести диалог с талибами.

Евросоюз, если и признал Лукашенко кем-то, то скорее человеком, который способен сам создавать проблемы в регионе и затем сам решать эти проблемы.

Допускаю, что в головах некоторых людей именно так и выглядит "легитимность" – поджечь сарай у себя во дворе, попугать пожаром соседей и потушить сарай, когда тебе позвонили.

Как в оппозиционных, так и в провластных блогах звучат предположения, что в конечном итоге Германия примет беженцев и тем самым разрешит кризис.

Федор Крашенинников

Ангела Меркель все равно уходит и напоследок она возьмет на себя весь негатив, который вызовет прием беженцев. Ей уже нечего терять, ей больше не избираться. А потом придет новое правительство и начнет с чистого листа.

Марат Баширов

Мигрантский кризис на границе Польши закончится скоро. Германия пришлет автобусы и транзитом вывезет всех к себе, а затем поместит их в лагеря по квотам в страны ЕС ( в Польше в том числе). Батька пообещает (если уже не сделал этого) прекратить принимать новых мигрантов в Беларуси и пропускать их через свою часть границы. Меркель с ним поговорила, что уже прорыв в блокаде и даже ему что-то пообещали. В итоге и Беларусь в выигрыше и ЕС (особенно Меркель – опять подтвердила свой высокий класс европейского лидера) и даже Россия. Только Польша останется с имиджем полицейского государства без милосердия, да Украина с глупыми попытками что-то выгадать себе на чужой беде.

Хватает и тех, кто не симпатизирует мигрантам, застрявшим на границе.

Павел Пряников

По "Евроньюс" сейчас посмотрел, как в эту ночь в Италию приплыли около 600 "беженцев" из С.Африки. Само собой разумеющееся теперь: если смог одолеть Средиземное море, то получаешь приз – жизнь на социале в Европе.

Заодно пример тем "беженцам", что за плату в $10-20 тыс. попёрлись в Европу через Тёмные территории Таракана, и сейчас получают заряды из водомётов и газа на границе с Польшей. Отдали бы эти деньги ливийским контрабандистам, и уже наслаждались жизнью в Германии или Швеции.

Подобные кризисы в странах ЕС играют на руку правым популистам, выступающим с антимигрантскими лозунгами, отмечает Андрей Шипилов.

На самом деле зомбировать людей чрезвычайно просто. Достаточно просто хорошо напугать их, а потом дать им понять что только ты сможешь защитить их от этого страха.

Напуганные люди утрачивают адекватность и ими очень легко управлять.

А что может быть страшнее непонятного эмигранта который "собрался жить на пособие за твой счёт и при этом безнаказанно насиловать твоих детей на улицах" (это я процитировал для иллюстрации один коммент).

Вангую, на следующих выборах в Евросоюзе кое-где победят неонацисты и прочие друзья Путина пообещавшие народу разом решить проблему с мигрантами. У нас на Кипре это уже случилось.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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