Time выбрал 12 претенденток на звание "женщины года-2024"

Журнал Time опубликовал список из 12 претенденток на звание "женщины года-2024". Среди них деятельницы науки, культуры и спорта, гражданские активистки. По мнению Time, их объединяет то, что они строят лучшее будущее для женщин и общества, и собственным примером показывают, каким оно может быть.

В список вошла актриса и кинорежиссёр Грета Гервиг, чей фильм "Барби" - сатира на общество потребления, - стал одним из самых кассовых в 2023 году, а в этом году выдвинут на премию "Оскар" в шести номинациях. Ещё одна деятельница кино в списке — актриса Тараджи Хенсон, которая борется за равную оплату актёрского труда мужчин и женщин, и регулярно поднимает тему неравенства зарплат в Голливуде.

В перечне присутствует лауреат Нобелевской премии 2023 года по экономике Клаудия Голдин: её исследования посвящены роли женского труда в экономике и тому, как эта роль меняется с ходом истории. Другая учёная — генетик Марлена Фейзо — исследовала токсикоз беременных и установила, что склонность к нему зависит от генетической предрасположенности.

Авторы списка отметили усилия женщин-активисток Израиля и Палестины, вместе выступающих за мир.

Всего в списке 12 кандидатур. Свой выбор журнал Time объявит на церемонии в Лос-Анджелесе в начале марта. Март во многих странах объявлен общественниками месяцем женской истории.