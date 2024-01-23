Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию "Оскар"

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" о первых днях российского вторжения на территорию Украины в 2022 году номинирован на премию "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм".

В эту же категорию вошли картины "Боби Вайн: народный президент", "Вечная память", "Четыре дочери" и "Убить тигра".

"20 дней в Мариуполе" снят командой репортёров агентства Associated Press в составе режиссёра Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетки и продюсера Василиса Степаненко.

Группа снимала осаду города в течение 20 дней и вынуждена была уехать, когда российские войска подошли слишком близко к городу и захватили его часть. Журналисты опасались, что отснятые материалы в случае обнаружения, скорее всего, были бы уничтожены российскими военнослужащими.

"20 дней в Мариуполе" уже удостоен Пулитцеровской премии. В январе фильм получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино "Сандэнс".

Посмотреть фильм на территории России и других стран постсоветского пространства можно на созданной медиакорпорацией Радио Свободная Европа/Радио Свобода бесплатной стриминговой платформе Votvot.

23 января были объявлены и другие номинации премии "Оскар". Больше всего номинаций, 12, получил фильм "Оппенгеймер" Кристофера Нолана. Десять номинаций у фильма "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса, девять – у "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе, шесть – у "Барби" Греты Гервиг.

На премию для лучшего режиссёра претендуют Нолан, Скорсезе, Лантимос, Жюстин Трие ("Анатомия падения") и Джонатан Глейзер ("Зона интересов").

Лучшая актриса будет выбрана между Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд"), Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны"), Кэри Маллиган ("Маэстро"), Эммы Стоун ("Бедные-несчастные") и Сандры Хюллер ("Анатомия падения").

На звание лучшего актёра претендуют Колман Доминго ("Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные"), Брэдли Купер ("Маэстро"), Киллиан Мёрфи ("Оппенгеймер") и Джеффри Райт ("Американское чтиво").

Премию за лучший фильм могут вручить фильмам "Американское чтиво" Корда Джефферсона, "Анатомия падения", "Барби", "Бедные-несчастные", "Зона интересов" Джонатана Глейзера, "Маэстро" Брэдли Купера, "Оппенгеймер", "Оставленные" Александра Пэйна, "Прошлые жизни" Селин Сон и "Убийцы цветочной луны".

Церемония вручения 96-й премии "Оскар" запланирована на 10 марта в Лос-Анджелесе.

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