Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию в России

Российский режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов продал основанную им в 1994 году киностудию Bazelevs. Новыми владельцами стали генеральный продюсер Bazelevs Лала Рустамова и коммерческий директор студии Тимур Асадов. Об этом сообщает РБК.

Сделка, по словам Рустамовой, носила коммерческий характер и совершилась на рыночных условиях. "Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год", — сказала Рустамова. Однако точную сумму она не назвала. Решение о продаже Вazelevs в России назрело "несколько лет назад", утверждает она.

По словам Рустамовой, из российского бизнеса Бекмамбетов полностью вышел, сейчас студия работает с ним как с нанятым режиссером и автором сценария над анимационным фильмом "Ходжа Насреддин".

Киностудия Вazelevs выпустила, в частности, фильмы "Ночной дозор" и "Дневной дозор", а также киносериалы "Ёлки" и "Горько!".

С 2006 года Вazelevs имеет представительство в Лос-Анджелесе, которое является отдельной компанией. Её по-прежнему возглавляет Бекмамбетов. При её участии вышли такие голливудские фильмы, как "Особо опасен", "Президент Линкольн: Охотник на вампиров" и "Хардкор".



Тимур Бекмамбетов вскоре после начала российского вторжения в Украину публично осудил войну.