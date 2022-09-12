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Урганта и Светлакова, выступивших против войны, впервые не сняли в "Ёлках"

Иван Ургант 

Иван Ургант и Сергей Светлаков впервые не снялись в фильме "Ёлки", сообщил креативный продюсер, сценарист и актёр проекта Евгений Кулик.

С его слов, он знал об этом давно, но "не находил подходящего момента", чтобы это рассказать. "Сейчас пришло время", - сказал Кулик, не уточнив, что имеет в виду.

"Ёлки" - серия новогодних фильмов студии Bazelevs, основателем которой является режиссёр Тимур Бекмамбетов. Первая часть вышла в прокат в декабре 2010 года, премьера фильма "Ёлки 9" намечена на 1 декабря 2022 года. До неё Иван Ургант и Сергей Светлаков снимались во всех сериях в главных ролях.

И Ургант, и Светлаков после полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины высказались против войны.

В августе "группа по расследованию антироссийских действий", созданная при участии партии "Справедливая Россия – За правду", внесла Ивана Урганта в список "агентов иностранного влияния".

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