Центр "Насилию.нет" и его главу Анну Ривину вновь оштрафовали на 400 тыс

Перовский суд Москвы оштрафовал центр "Насилию.нет" и его руководительницу Анну Ривину на общую сумму в 400 тысяч рублей. Суд постановил, что центр нарушил порядок деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции "иностранного агента".

При этом речь в материалах дела идёт о сайте "Утопия", редакция которого также занимается проблемами домашнего и полицейского насилия. СМИ, как и центр "Насилию.нет", было признано российскими властями "иноагентом". Якобы его статья на сайте организации Анны Ривиной не была отмечена соответствующей маркировкой.

Ранее центр "Насилию.нет" и её руководительницу Анну Ривину уже штрафовали на общую сумму в 450 тысяч рублей. Кроме того, организацию выселили из офиса в Москве.

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