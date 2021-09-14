Центр "Насилию.нет" и его главу Анну Ривину вновь оштрафовали на 400 тыс

Перовский суд Москвы оштрафовал центр "Насилию.нет" и его руководительницу Анну Ривину на общую сумму в 400 тысяч рублей. Суд постановил, что центр нарушил порядок деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции "иностранного агента".
При этом речь в материалах дела идёт о сайте "Утопия", редакция которого также занимается проблемами домашнего и полицейского насилия. СМИ, как и центр "Насилию.нет", было признано российскими властями "иноагентом". Якобы его статья на сайте организации Анны Ривиной не была отмечена соответствующей маркировкой.
Ранее центр "Насилию.нет" и её руководительницу Анну Ривину уже штрафовали на общую сумму в 450 тысяч рублей. Кроме того, организацию выселили из офиса в Москве.
- Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, сточки зрения властей, политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, здравоохранения и экологии.
- Российские власти включили "Насилию.нет" в реестр "иностранных агентов" в конце декабря 2020 года. В Министерстве юстиции политической активностью центра назвали попытки организации "сделать проблему домашнего насилия видимой" и просьбы к государству "принять меры для защиты жертв домашнего насилия" во время пандемии COVID-19. Правозащитники обжаловали это решение, но суд отклонил иск к Минюсту.
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