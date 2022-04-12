"Ткнуть носом в Конституцию". Рунет об идее лишать гражданства "предателей"

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова (напомним, чем именно она знаменита) стала корреспонденткой немецкой газеты Die Welt.

Многие недовольны таким решением издателей.

Но недовольны не только в оппозиционных кругах. По этому же поводу очень резко выступил и спикер Госдумы Вячеслав Володин:

Происходящее сегодня показывает: подавляющее большинство наших граждан поддерживает проведение специальной военной операции на Украине, понимает её необходимость для безопасности страны и людей.

Но есть и те, кто ведет себя подло, предательски.

Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения как борьбу за мир, а на деле потом всё это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актёры после исполненной роли получают "печеньки Госдепа".

Сегодня такую подачку в виде работы в Die Welt получила Марина Овсянникова. Вот так была оценена её выходка во время новостной передачи на Первом канале.

Теперь она будет работать на одну из стран НАТО, оправдывать поставки оружия украинским неонацистам, направление наёмников, которые будут воевать против наших солдат и офицеров, обосновывать введённые против Российской Федерации санкции.

Задумайтесь: что было бы, если подобное произошло бы в США?

В лучшем случае сделали бы изгоем с поражением всех прав и возможностей.

К сожалению, для таких "граждан РФ" нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Но, наверно, это было бы правильно.

Кто-то аплодирует.

Армен Гаспарян:

Вот правильно! Ясноликая общественность ненавидит страну, только зарабатывать тут привыкла.

Кто-то – не очень.

Дмитрий Колезев:

"Задумайтесь: что было бы, если подобное произошло бы в США?" – негодует он. Разумеется, Володин манипулирует. Die Welt –​ не пропагандистский ресурс, а вполне респектабельное немецкое СМИ умеренно-консервативного толка. Что касается пропаганды, то Вячеслав Викторович, наверное, забыл, что в США есть телеканал RT, на котором прекрасно работают (или работали до последнего времени) российские пропагандисты. В том числе с американскими паспортами. И ничего им за это не было.

Марина Литвинович:

Вот и Володин решил "отделить овец от козлищ" и как можно скорее приблизить гражданскую войну в России.

Олеся Яхно:

А критерии "предательства" какие?

Можно ли считать предательством решение российской власти (включая самого Володина) о войне против Украины, которое, в итоге, ввергло в позор, нищету, преступление саму Россию и ее граждан? Богатейшую страну опозорить, обесчестить, демонизировать и расчеловечить.

Ну а Володин, по сути, анонсировал репрессии и лагеря.

Станислав Белковский:

В. В. Володин становится идеологом РФного варианта cancel culture.

Никита Кричевский:

Одной из специфических функций покойного Владимира Жириновского были статусные информационные вбросы с целью прощупывания ответной реакции социума. Похоже, сейчас эта роль перешла к Вячеславу Володину.

Анна Карелина:

Кстати, я в своих корыстных целях всячески поддержала бы такое начинание. Потому что самой ужасно неохота заниматься дорогой и муторной процедурой отказа от гражданства. Как подумаешь про весь этот геморрой и лишние контакты с государством, так и ну его нафик, пусть валяется.

Но, с другой стороны, даже если и примут такое, то ведь все равно сделают все как обычно: с предоставлением нотариально (с апостилем) заверенных текстов против спецоперации, справку из российского психдиспансера, и справку из школьной библиотеки, что я в 1987 году сдала все книжки. Ну и пошлину тоже никто не отменял, конечно.

Альфред Кох:

Хочется сказать, Володин, душка! Разуй глаза! Ты знаешь, что отказаться от российского гражданства –​ это целая муторная процедура? Что это можно сделать только указом президента! Что на это уходит минимум год и что для этого нужно собрать сотни бумаг и отстоять огромные очереди в российских консульствах!

Если ваше российское гражданство - такое сокровище и его еще нужно заслужить, то почему вы сделали процедуру отказа от него такой сложной и громоздкой? Почему, например, я не могу просто отказаться от него, а мне нужно еще согласие Путина?

Володин! Заставь вечно Бога молить: лиши меня российского гражданства! Мне оно ни к чему! Я все равно в ваш [чёртов] Рейх ехать не собираюсь, а здесь, в Европе, оно мне только обуза.

Когда вас сковырнут, наконец, и Россия освободится от этой коросты, то я ведь и по туристической визе могу приехать навестить друзей и близкие мне места, верно? Боюсь, что ты, Володин даже не представляешь, какое это унижение - быть подданым вашего шефа...

И, наконец, это просто опасно: мало того, что скоро за русский паспорт будут в морду бить, так еще можно и в вашу доблестную армию загреметь, и пойти пушечным мясом на войну, которая нужна только таким [чудакам] как ты.

Степень отрыва от реальности Путина и его окружения меня иногда просто потрясает...

Илья Яшин:

Ткните кто-нибудь Володина носом в Конституцию. А именно в 6-ю статью, которая гласит: "Гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства". Черным по белому.

Станислав Кучер:

Судя по сегодняшнему заявлению Володина, эта статья ему и его кураторам кажется лишней:

Когда сегодняшнее средневековье в России закончится, одним из главных вызовов эпохи "После Путина" (помимо восстановления Украины, разумеется) станет отмена целого сонма законов и указов, противоречащих всему - здравому смыслу, логике, гуманизму, конституции.

Эльвира Вихарёва:

Во-первых, запомните: Володин – болтун.

Он просто очень хочет понравиться начальству.

Поэтому копирайтеры пишут ему всякие озверелые тексты. А он их одобряет.

Когда власть хочет сделать гадость – она не спрашивает мнения населения.

Поэтому вопрос Володина, надо ли лишать гражданства врагов и предателей – это сотрясение воздуха.

Захотят- лишат и не спросят.

Нас тут вообще не спрашивают.

В нас возгоняют ненависть. Только так к этому и надо относиться.

Так понимать.