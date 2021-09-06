Токио против создания особого налогового режима на Курилах

Япония сделала представление России в связи с планами Москвы создать на Курильских островах особую экономическую зону, освобождающую бизнес от части налогов на 10 лет. Эти планы противоречат позиции Токио и договоренностям России и Японии о совместной экономической деятельности на островах, заявил секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

Совместная экономическая деятельность должна осуществляться без ущемления нашей юридической позиции, добавил он и назвал "прискорбным" решение российской стороны.

2 сентября президент России Владимир Путин выступая на Восточном экономическом форуме, сообщил о планах освободить бизнес на Курильских островах от уплаты части налогов , в том числе на прибыль и имущество на десять лет. Президент уточнил, что на это смогут рассчитывать компании, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах. Воспользоваться льготами смогут не только российские, но и иностранные компании, в том числе – "японские партнёры", сказал Путин .

Во время выступления на форуме президент России также назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией.