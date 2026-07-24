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Только 1 танкер прошёл Ормузский пролив за последние сутки

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

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Только один танкер с нефтью прошёл Ормузский пролив 23 июля. Это самое низкое число за последние семь недель. Такие данные публикуют мониторинговые службы. В течение дня 24 июля в пролив не вошёл ни один танкер, таким образом, в ближайшие сутки их число может упасть до нуля.

22 июля через пролив прошли восемь танкеров, а 23 - только "New Giant", который, как сообщается, направился в Китай с грузом нефти из Ирака.

Резкое падение трафика через Ормузский пролив связано с возобновлением боевых действий между США и Ираном. Стороны обмениваются ударами уже 13 дней подряд. В первые дни, несмотря на удары по нескольким судам со стороны Ирана, судоходство через пролив, хотя и в небольших объёмах, продолжалось, но в последние дни почти сошло на нет.

Иран заявил о блокаде пролива, а Соединённые Штаты, в свою очередь - о морской блокаде иранских портов. При этом Центральное командование вооружённых сил США утверждает, что пролив открыт для судоходства. В ночь на 24 июля, по сообщению CENTCOM, американские военные нанесли удары по командным центрам, местам хранения дронов и объектам берегового наблюдения. В сообщении подчёркивается, что при поддержке американских военных суда по-прежнему могут проходить через Ормузский пролив.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут использовать находящиеся под их контролем иранские активы для того, чтобы компенсировать убытки владельцам судов, которые пострадают в результате иранских атак. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Корпус стражей исламской революции заявил, что нанёс удары по связанным с США объектам в Кувейте, а также по дата-центру корпорации Amazon в Бахрейне. Независимых подтверждений этого нет.

Ситуация в Ормузском проливе и угрозы со стороны йеменских хуситов судоходству в Баб-эль-Мандебском проливе привели к росту цен на нефть на мировом рынке, стоимость барреля Brent впервые за последние месяцы превысила 100 долларов.

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