Только 1 танкер прошёл Ормузский пролив за последние сутки

Только один танкер с нефтью прошёл Ормузский пролив 23 июля. Это самое низкое число за последние семь недель. Такие данные публикуют мониторинговые службы. В течение дня 24 июля в пролив не вошёл ни один танкер, таким образом, в ближайшие сутки их число может упасть до нуля.

22 июля через пролив прошли восемь танкеров, а 23 - только "New Giant", который, как сообщается, направился в Китай с грузом нефти из Ирака.

Резкое падение трафика через Ормузский пролив связано с возобновлением боевых действий между США и Ираном. Стороны обмениваются ударами уже 13 дней подряд. В первые дни, несмотря на удары по нескольким судам со стороны Ирана, судоходство через пролив, хотя и в небольших объёмах, продолжалось, но в последние дни почти сошло на нет.

Иран заявил о блокаде пролива, а Соединённые Штаты, в свою очередь - о морской блокаде иранских портов. При этом Центральное командование вооружённых сил США утверждает, что пролив открыт для судоходства. В ночь на 24 июля, по сообщению CENTCOM, американские военные нанесли удары по командным центрам, местам хранения дронов и объектам берегового наблюдения. В сообщении подчёркивается, что при поддержке американских военных суда по-прежнему могут проходить через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты могут использовать находящиеся под их контролем иранские активы для того, чтобы компенсировать убытки владельцам судов, которые пострадают в результате иранских атак. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Корпус стражей исламской революции заявил, что нанёс удары по связанным с США объектам в Кувейте, а также по дата-центру корпорации Amazon в Бахрейне. Независимых подтверждений этого нет.

Ситуация в Ормузском проливе и угрозы со стороны йеменских хуситов судоходству в Баб-эль-Мандебском проливе привели к росту цен на нефть на мировом рынке, стоимость барреля Brent впервые за последние месяцы превысила 100 долларов.