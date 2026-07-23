Хуситы бьют по ценам на всё. Ждет ли мировые рынки новый шок

Контролирующая значительную часть Йемена группировка "Ансар Алла", более известная как хуситы, заявила 20 июля о начале блокады морских и воздушных портов Саудовской Аравии, главного союзника США в регионе, и о готовности перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив. Первые удары они уже нанесли. Откроют ли хуситы полноценный новый фронт в войне на Ближнем Востоке? Заявление хуситов, сейчас ставших основной ударной силой того, что осталось от так называемой "шиитской оси сопротивления" Ирана, в разы усиливает давление на нестабильные мировые рынки энергоносителей. Какие силы и возможности есть у "Ансар Алла", чтобы исполнить эту угрозу?

В ночь на 23 июля группировка "Ансар Алла" заявила, что нанесла удары баллистическими и крылатыми ракетами и дронами по двум саудовским нефтяным танкерам, "Encelia и "Laylia". Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), уже подтвердил атаку и поражение, как минимум, одного из этих танкеров, на котором возник большой пожар. Танкер был атакован в 70 морских милях к юго-западу от города Аль-Шукайк в Саудовской Аравии.

После начала войны США и Израиля с Ираном (в последние недели выходящей на новый виток) Саудовская Аравия перенаправила более 70 процентов своего нефтяного экспорта (около 4 миллионов баррелей в день) по трубопроводу к портам Красного моря (в основном в порт Янбу-эль-Бахр) в обход заблокированного Ормузского пролива. Поэтому угрозы хуситов критически опасны не только для самого Эр-Рияда, но и для всего мирового энергетического рынка.

Очевидно, со стороны "Ансар Алла" это уже не просто риторика, а прямая попытка нанести экономический удар и по ключевому союзнику США в регионе, и по всему Западу. Заявление хуситов распространяется на любые суда, следующие в порты или из портов Саудовской Аравии, что понуждает судовладельцев разворачивать танкеры и идти в обход Африки. Это в разы повышает стоимость фрахта и страховки, моментально взвинчивая мировые цены на нефть.

По данным морского мониторинга, три больших нефтяных танкера, следовавших из Индийского океана в направлении Красного моря, 21–22 июля уже развернулись на обратный курс – спустя сутки после того, как поддерживаемая Ираном йеменская группировка пригрозила судоходству на еще одном жизненно важном мировом морском пути. "Ансар Алла" контролирует лишь часть Йемена – но именно ту, что прилегает к стратегическому узкому Баб-эль-Мандебскому проливу у южного входа в Красное море.

Если Ормузский пролив контролируется Ираном, а Баб-эль-Мандеб – хуситами, то экспорт ближневосточных углеводородов в Европу и Азию оказывается полностью зажатым в тиски.

Насколько в мире еще вырастут цены на всё?

Уже в начале недели из-за происходящего цена на нефть марки Brent (международный эталонный сорт) подскочила выше 90 долларов за баррель, приблизившись к максимуму за последний месяц. Эксперты в случае полной реализации всех угроз хуситов прогнозируют скачок мировых цен на нефть до 200 долларов за баррель – так как рынок лишится еще 7 процентов ее поставок, что спровоцирует глобальный энергетический шок.

При этом через Баб-эль-Мандебский пролив идут не только танкеры с нефтью, но и контейнеровозы с техникой, одеждой и продовольствием. К тому же становящаяся все более дефицитной нефть – это не только бензин и дизельное топливо, но и основа для создания тысяч повседневных вещей, таких как пластик, резина, бытовая химия, косметика и синтетические ткани. Доставка всего сырья на заводы автотранспортом теперь становится еще дороже, из-за чего производство любого товара требует больше денег. А продукты питания дорожают из-за роста цен на ресурсы, необходимые для их производства, выращивания и сохранения. В итоге почти везде в мире потребитель теперь платит еще больше абсолютно за все – от смартфона до буханки хлеба.

Как говорится в заявлении группировки "Ансар Алла", так она отвечает на нанесенные на прошлой неделе после долгого перерыва удары по Йемену вооруженных сил Саудовской Аравии. Новые угрозы хуситов при этом звучат в то время, когда коммерческое судоходство через Ормузский пролив вновь почти застопорилось из-за действий Тегерана, ранее объявившего о возобновлении его блокады. США, в свою очередь, вновь приступили к морской блокаде иранских портов.

Обмены воздушными ударами между США и Ираном продолжаются ежедневно. Иранский президент Масуд Пезешкиан говорит, что речь уже идет о "полномасштабной войне". Иран в ответ бьет по территориям соседних стран-союзников Вашингтона в Персидском заливе, где расположены американские военные базы.

История противостояния

"Ансар Алла", военизированная группировка шиитов-зейдитов, исторически имеющая военно-политическую и финансовую поддержку со стороны Ирана и ранее уже выдержавшая годы войны с вяло выступавшей против нее арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией, всегда клялась защищать своих иранских покровителей в случае нападения на них. Вся идеология и мотивы хуситов отражены в лозунге на их официальном флаге: "Аллах велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям, победа исламу!".

Окончательно мировую известность они получили после нападения на Израиль 7 октября 2023 года палестинской радикальной группировки ХАМАС – признанной террористической организацией в США, ЕС и многих других странах, но самими хуситами называемой "нашим братским соратником". Начавшаяся в секторе Газа война стала поводом для открытия группировкой "Ансар Алла" боевых действий против Израиля, а потом и против его западных союзников во главе с США. С конца 2023 года хуситы обстреливали Израиль дронами и ракетами, а также сильно вредили мировой торговле, атакуя с воздуха большинство судов в Красном море.

Открыто с Соединенными Штатами группировка "Ансар Алла" начала воевать почти сразу после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. С 15 марта по 6 мая 2025 года Вашингтон организовал против хуситов масштабную боевую операцию Rough Rider ("Лихой всадник"), ставшую на тот момент первой крупной военной акцией США на Ближнем Востоке после вступления Трампа на пост президента на второй срок.

Американские флот и авиация в то время проводили регулярные бомбардировки позиций хуситов – в первую очередь для защиты торговых путей в том самом Баб-эль-Мандебском проливе, который соединяет Индийский океан с Красным морем (и далее с Суэцким каналом). Главную роль в операции тогда играли сразу две авианосные ударные группы ВМС США во главе с атомными авианосцами "Гарри Труман" и "Карл Винсон". За 52 дня американские военные поразили в Йемене более 1 тысячи целей и израсходовали оружия и боеприпасов на сумму около 1 миллиарда долларов.

Однако никакого реального успеха администрация Трампа достичь не смогла. Высокая стоимость операции и риски потерь дорогой военной техники стали одной из главных причин, почему Дональд Трамп решил в прошлом году объявить о перемирии с хуситами. 5 мая 2025 года Белый дом приказал Центральному командованию США (CENTCOM) "приостановить" авиаудары, а президент США рассказал, что "уговорил хуситов заключить сделку". Однако "Ансар Алла" в ответ сразу заявила, что соглашение с Вашингтоном не касается "ничего из плавающего по морю, что связано с Израилем".

Несмотря на периоды затишья, американские силы с начала 2026 года периодически продолжают наносить по хуситам новые удары. До последней недели "Ансар Алла" в целом реже атаковала любые иностранные суда. Однако большинство ведущих мировых морских перевозчиков, ранее использовавших на протяжении десятилетий главный привычный маршрут через Красное море и Суэцкий канал для доставки товаров из Азии (и в первую очередь нефти танкерами из Персидского залива) в Европу, теперь его избегают.

Из-за страха перед "Ансар Алла" они давно уже направляют танкеры и сухогрузы вокруг Африки и мыса Доброй Надежды на южной оконечности африканского континента. Это требует гораздо больше топлива и увеличивает путь на 5–6 тысяч километров, а срок доставки – в среднем на 2 недели.

Что произошло сейчас

В начале июля делегация хуситов посетила в Тегеране похороны бывшего Верховного лидера Ирана, великого аятоллы Али Хаменеи, погибшего в возрасте 86 лет в самом начале войны с США и Израилем. По возвращении этой делегации военные силы официально признанного ООН правительства Йемена (за которым стоит Эр-Рияд) попытались воспрепятствовать посадке ее самолета, прибывавшего из Ирана, в йеменской столице Сане, контролируемой хуситами.

После этого "Ансар Алла" обвинила Саудовскую Аравию в бомбардировке взлетно-посадочной полосы столичного аэропорта. Саудовские представители заявили, что, по их мнению, на борту самолета находились "личный состав и военное оборудование двойного назначения", доставленные из Ирана.

В качестве ответной меры хуситы атаковали ракетами и дронами аэропорт Абха на юге Саудовской Аравии – это был их первый прямой удар по саудовской территории с начала 2022 года. За несколько дней до того, как хуситы объявили о морской блокаде саудовских портов, их лидер Абдель Малик аль-Хуси предупредил, что все саудовские объекты нефтяной и энергетической инфраструктуры стали для них "законными целями".

"Иран сейчас рассматривает угрозу, исходящую от хуситов в Красном море, как потенциальный рычаг давления в противостоянии с США", – отмечает в интервью изданию The New York Times Ахмед Наджи, эксперт по Йемену, работающий в базирующейся в Брюсселе НКО "Международная антикризисная группа" (ICG). "Полагаю, Тегеран хочет донести до Вашингтона следующий сигнал: "Не думайте, что наши возможности влиять на ситуацию ограничены лишь Ормузским проливом. У нас есть союзник, способный при необходимости создать угрозу и в районе Баб-эль-Мандебского пролива", – говорит он.

Выступая перед журналистами в Белом доме 21 июля, Дональд Трамп заявил, что, если хуситы приведут свои угрозы в исполнение, Соединенные Штаты нанесут по ним сильнейший удар – более тяжелый, чем ранее. "Если подобное произойдет, мы с этим разберемся. Вашингтон оперативно позаботится о ситуации ", – подчеркнул президент США. Возглавляемая Саудовской Аравией антихуситская коалиция также сообщила о принятии экстренных мер по защите судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе и пообещала жестко пресекать любые попытки пиратства и обстрелов.

Однако, несмотря на все эти заверения, на этой неделе две крупнейшие мировые судоходные компании заблаговременно объявили о введении экстренных топливных надбавок, чтобы компенсировать резкий рост цен на топливо, вызванный возобновлением боевых действий Красном море, а также и в Ормузском проливе. Французская компания CMA CGM сообщила, что с 1 августа введет экстренную топливную надбавку в размере от 75 до 165 долларов за перевозку некоторых контейнеров. Датская компания Maersk заявила, что уже с 22 июля ввела надбавки в размере от 4 до 15 процентов на все коммерческие перевозки в страны Северной Европы.

Военные силы хуситов

Хуситы обладают внушительным арсеналом, накопленным и модернизированным при прямой технологической поддержке Ирана. В отличие от разных "классических" партизанских отрядов на Ближнем Востоке, они оперируют как настоящая регулярная армия – с развитым дальнобойным компонентом вооружений. "Ансар Алла" имеет значительный запас противокорабельного оружия, беспилотников и ракет, предоставленных Ираном или собранных при его поддержке.

Противокорабельные крылатые и баллистические ракеты

Хуситы имеют на вооружении крылатые ракеты семейств "Аль-Мандеб" (на базе китайских "Инцзи-83") и иранские "Sayyad" и "Аль-Кудс", способные поражать морские цели на расстоянии от 100 до нескольких сотен километров, что позволяет угрожать судам во всем Аденском заливе и южной части Красного моря. Есть у них и противокорабельные баллистические ракеты типов "Асиф" и "Танкиль" (это также иранские технологии), оснащенные оптико-электронными и радиолокационными головками самонаведения для атаки движущихся судов. Пусковые установки размещены на подконтрольном хуситам побережье Йемена и легко простреливают всю ширину Баб-эль-Мандебского пролива, которая составляет менее 28 километров.

Беспилотники, включая дроны-камикадзе

Имеющиеся у группировки "Ансар Алла" БПЛА типов "Самад-3" и "Ваид" (аналоги иранских "Шахедов") обладают большой дальностью полета и могут применяться для скоординированных "атак осиным роем" на танкеры, портовую инфраструктуру и НПЗ.

Военно-морские возможности и диверсии

Хуситы в войне активно применяют дистанционно управляемые скоростные безэкипажные катера (взрывающиеся лодки-брандеры), которые крайне трудно обнаружить стандартными радарами, особенно в ночное время и во время волнения на море.

Морские мины

Хуситы могут скрытно минировать узкий фарватер Баб-эль-Мандебского пролива с гражданских лодок (точно так же, как и иранские ВМС в Ормузском проливе), что может полностью надолго парализовать здесь судоходство. Они массово используют для этого якорные и донные контактные мины, например, серии "Садаф".

Командос на вертолетах и боевые пловцы на легких катерах

У "Ансар Алла" есть и вертолеты с опытными экипажами, и легкие катеров с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами, что позволяет ей высаживать десанты на гражданские суда с целью их захвата (как это уже не раз практиковалось хуситами ранее).

Географические преимущества, стратегия и тактика хуситов

География – главный козырь "Ансар Алла". Контролируя ключевые высоты и прибрежную линию Йемена, включая порты Ходейда и Рас-Иса, хуситы физически доминируют над проливом. Для победы им даже не нужно топить каждое попавшееся судно. Достаточно проведения нескольких успешных демонстративных атак, чтобы страховые ставки на проход судов через Баб-эль-Мандеб из-за военных рисков взлетели до неприемлемых для бизнеса значений, а гражданские команды и судовладельцы начали массово отказываться от заходов в Красное море.

Кроме того, боевые операции хуситов поддерживаются разведданными от иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Многочисленные шпионы и агенты Тегерана во всем регионе могут передавать им точные координаты и телеметрию целей в реальном времени.

К тому же группировка "Ансар Алла" уже доказала, что ее возможности не ограничиваются одним лишь морем. Хуситы способны наносить воздушные удары даже по нефтяным скважинам, складам и распределительным станциям перекачки нефти глубоко внутри Саудовской Аравии, как это уже происходило в прошлые годы при атаках на аэропорты и объекты компании Aramco. На днях, как уже было сказано, группировка атаковала баллистическими ракетами саудовский аэропорт Абха.

Но главный экономический риск для Эр-Рияда в войне с хуситами – уязвимость конечных нефтяных терминалов и НПЗ в важнейшем в промышленном отношении портовом городе Янбу-эль-Бахр на Красном море, где заканчивается главный саудовский нефтепровод "Восток-Запад". Этот город расположен более чем в 900 километрах от границы королевства с Йеменом, однако хуситы обладают дронами и ракетами, способными долетать даже до Израиля. Теоретически это позволяет "Ансар Алла" атаковать инфраструктуру Янбу напрямую. Если хуситы смогут обойти системы ПВО Саудовской Аравии, то ее экспорт нефти будет полностью остановлен.