Томск: 79-летнюю Свидетельницу Иеговы обвиняют в экстремизме

В Томской области в суд передано уголовное дело против 79-летней Елены Савельевой, которую обвиняют в вовлечении в деятельность экстремистской организации. Об сообщает сайт Свидетелей Иеговы.

Расследование по делу Следственный комитет начал в марте . Уголовное преследование основано на показаниях агента ФСБ Киры Клишевой и сотрудницы Росгвардии Елены Студёновой. Они изображали интерес к Библии и разговаривали с Савельевой об этом, а Студёнова записывала разговоры со Свидетельницей Иеговы на диктофон и на видеокамеру. Позже она собирала данные об единоверцах Савельевой, чтобы передать их следствию.

Дело Елены Савельевой, как минимум, третье в Томской области, возбужденное против Свидетелей Иеговы. Ранее Сергея Климова приговорили к шести годам лишения свободы, а Евгения Коротуна отправили под арест.

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