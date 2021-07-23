Томск: 79-летнюю Свидетельницу Иеговы обвиняют в экстремизме

В Томской области в суд передано уголовное дело против 79-летней Елены Савельевой, которую обвиняют в вовлечении в деятельность экстремистской организации. Об сообщает сайт Свидетелей Иеговы.
Расследование по делу Следственный комитет начал в марте . Уголовное преследование основано на показаниях агента ФСБ Киры Клишевой и сотрудницы Росгвардии Елены Студёновой. Они изображали интерес к Библии и разговаривали с Савельевой об этом, а Студёнова записывала разговоры со Свидетельницей Иеговы на диктофон и на видеокамеру. Позже она собирала данные об единоверцах Савельевой, чтобы передать их следствию.
Дело Елены Савельевой, как минимум, третье в Томской области, возбужденное против Свидетелей Иеговы. Ранее Сергея Климова приговорили к шести годам лишения свободы, а Евгения Коротуна отправили под арест.
- Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской и запретил её деятельность на территории страны в 2017 году. Правозащитный центр "Мемориал" (организация признана в России иностранным агентом, она с этим не согласна) отметил, что в решении суда нет доказательств того, что деятельность организации угрожает безопасности российского государства.
- В 2018 году Владимир Путин назвал признание "Свидетелей Иеговы" экстремистами "чушью", заявив, что они тоже христиане и преследовать их не за что. После этого многие участники организации получили реальные тюремные сроки, а некоторые жаловались на пытки во время следствия.
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