Томский журналист Игорь Кузнецов освободился из колонии

Журналист RusNews Игорь Кузнецов освободился из колонии №3 в Томске, сообщает издание.

Его должны были освободить до 12:00 по местному времени, однако журналист не вышел к встречающим. Позднее Кузнецов рассказал RusNews, что после освобождения его забрали на беседу сотрудники центра "Э", не дав ни с кем увидеться. После беседы его отпустили домой.

Кузнецов вел трансляции с протестных акций для ютьюб-канала RusNews и выходил на пикеты. В сентябре 2021 года его арестовали по делу телеграм-канала "Что делать": Кузнецова и других активистов обвинили в склонении к массовым беспорядкам перед выборами в Госдуму.

Сам Кузнецов говорил, что не организовывал протесты, а администрировал канал ради эксклюзивной информации о будущих акциях для RusNews. В апреле 2024 года Кузнецова приговорили по этому делу к шести годам лишения свободы.

Кузнецова также обвинили в участии в движении "Левое сопротивление", которое признано экстремистским в России. По версии следствия, он вступил в организацию в 2019 году. Утверждается, что в сообществе Кузнецов "занимался организацией публичных мероприятий, направленных на дискредитацию органов власти, а также был администратором соцсетей сообщества". По этому делу его приговорили к трем годам условно.