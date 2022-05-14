Тонкости поддержки. Иван Беляев – о рациональной иррациональности

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Я каждый день сталкиваюсь с огромным количеством споров о том, в какой степени россияне поддерживают войну. Какая их часть. Насколько искренне. В этих спорах рождается и используется много аргументов, но давайте сейчас попробуем проделать небольшой мысленный эксперимент.

Представьте, что рядом с Россией находится какое-то государство. Умозрительное. Анчурия, Гондор, Нарния, Страна жевунов, неважно. Представьте, что в этом государстве уже много лет существует отвратительный и откровенно нацистский политический режим. Одновременно там живёт много людей, которые искренне против этого нацистского режима и вообще хотят, чтобы их земли входили в состав России, да эти земли и есть исконно русские, а в составе нацистской Анчурии оказались совершенно случайно, по исторической ошибке. Ну и, конечно, этих людей держит в Анчурии только жесточайший террор.

Конечно, чистота эксперимента тут не соблюдается, вы уже прекрасно понимаете, к чему я клоню, но всё-таки попробуйте ответить именно из этой умозрительной ситуации: насколько бы вы поддержали или по крайней мере не отвергли на корню военную операцию России против подобной страны?

Так вот когда мы пытаемся рассуждать о поддержке войны в Украине, нужно держать в уме один важный момент: те, кто "за", часто поддерживают именно то, что я набросал выше. Некоторые детали могут отличаться, кое-что опционально. Но ключевой нарратив именно такой.

Да, разумеется, применительно к настоящей Украине это всё в лучшем случае на 5% натяжки, на 5% преувеличения, а на 90% вообще беспримесная оголтелая ложь. Но надо сказать, что пропаганда и не добивается того, чтобы ей верили на все сто. Нет, вполне достаточно ощущения, будто дыма без огня не бывает. И вообще мы как будто забываем, что этот режим двадцать с лишним лет строит машину тотальной лжи, это абсолютно такая же часть его ВПК, как танковые заводы, в чём-то даже более важная.

Недавно широко обсуждался резонансный текст об истории взаимоотношений российского государства с "Яндексом". Те, кто этот текст читал, чаще всего фокусировались на том, правильно ли себя вело руководство, могло ли оно повести себя иначе, насколько оправданна работа в таких условиях для рядовых сотрудников, но сейчас не об этом. Я здесь только о том, что люди, стоящие у власти, использовали все средства – и государственный кнут, и государственный пряник – для того, чтобы огромную компанию, одну из лучших в своей отрасли, успешно конкурирующую с западными гигантами, так вот эту самую компанию заставить испортить собственный сервис только ради того, чтобы его пользователи были лишены объективной новостной повестки. Всё, что интересовало этих людей, – возможность беспрепятственно лгать.

Конечно, режим просто лжёт. Стоит ли и в этом случае осуждать тех, кто в эту ложь верит?

То есть первая важная мысль, на которой я хочу зафиксироваться: речь фактически идёт не о поддержке преступной агрессивной войны, речь о поддержке вполне гуманистичного по своим целям предприятия. Конечно, режим просто лжёт. Стоит ли и в этом случае осуждать тех, кто в эту ложь верит? Во-первых, в каком-то смысле да, можно, но, во-вторых, есть нюансы. В экономике есть понятие "рациональной иррациональности". Человек рационально иррационален тогда, когда он отдаёт себе отчёт, что он не в силах разобраться в какой-то проблеме, или же реальная польза от погружения в тему себя не окупит. Мы все очень часто ведём себя так в потребительской сфере: проще довериться рекламе или сарафанному радио, чем сесть и детально всё самостоятельно проанализировать. Политологи давно перенесли это понятие и в общественную жизнь: даже в демократии избиратель часто не чувствует, что его личный вклад в выборы настолько важен, что это стоило бы затрат на вдумчивое изучение политических раскладов.

Очевидно, что в авторитарном режиме "рациональная иррациональность" должна проявиться ещё сильнее, ведь и возможности влиять на политику у гражданина несвободной страны намного меньше. Больше того, именно в автократии она в максимальной степени толкает человека к пассивности. Если поменять ничего нельзя, то и стараться незачем, в конечном счёте, плетью обуха не перешибёшь, а ещё никогда, вспомним Швейка, не было, чтобы никак не было.

Однако эта молчаливая поддержка власти быстро заканчивается, когда от человека требуются личные усилия и какие-то жертвы. Это блестяще показала пандемия. Если бы вдруг захотели узнать мнение людей в марте 2020 года, то многие из них, вполне вероятно, поделились бы штампами телевизионной пропаганды о том, что Россия уже победила эпидемию. Но прошёл год – и вдруг оказалось, что никакие призывы не способны убедить людей идти и прививаться от коронавируса. Всеми правдами и неправдами еле-еле дошли до отметки в половину взрослого населения, а ведь среди них были и просто подневольные люди, и те, кто прививался сознательно без убеждения СМИ, а среди них в свою очередь люди критически и даже враждебно настроенные к режиму, да вот даже я, например.

На этой войне аналогом вакцинации, видимо, стала бы та самая мобилизация, которую, по некоторым прогнозам, Путин должен был объявить, но, как известно, не объявил. В этот момент очень большое количество людей сразу ощутили бы свои издержки от этой войны (а вот санкции этому совершенно не помогут: бихевиористская экономика учит нас, что подавляющее большинство людей отложенные издержки считать не умеет).

Другими словами, вторая важная мысль: даже если социологи фиксируют высокий уровень поддержки Путина и его политики, львиная доля этой "поддержки" может развеяться, когда дело дойдёт до самого человека. Но пока архитекторы войны как раз и пытаются сделать так, чтобы это не произошло. Россия, как известно, ведёт не войну, а специальную военную операцию, то есть заведомо что-то локальное и силами профессиональной армии. Да, там с первого дня были срочники – как минимум вчерашние, с наспех подписанными контрактами. И всё равно масштаб вовлечённости страны в войну всеми силами преуменьшается (а, казалось бы, зачем это при столь массовой поддержке?).

Я не хочу ни идеализировать соотечественников, ни как-то особо их обелять. Нападение на Украину – это катастрофа. Её политические, экономические и культурные последствия лягут на всех россиян. Но всё-таки реальные виновники войны – это российская политическая верхушка. Если значительная часть общества дала себя запутать и позволила собой манипулировать, то определённая вина общества тут есть, но вина манипуляторов, тем более использующих для этого все ресурсы большого государства, куда больше.

Иван Беляев – журналист Радио Свобода



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