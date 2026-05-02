Топ-менеджер ВЭБ.РФ Довлатов отправлен под домашний арест

Заместитель председателя ВЭБ.РФ и член совета директоров Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики Артём Довлатов отправлен под домашний арест на два месяца. Об этом сообщили РБК источники в правоохранительных органах.

По их данным, Довлатову предъявлены обвинения по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Решение суда вступит в силу 5 мая.

Следственные действия в отношении топ-менеджера проходили 27 апреля. По словам источника РБК, уголовное дело связано с событиями 2016 года, но что именно инкриминируется Довлатову, неизвестно.

Банкиру грозит до 10 лет лишения свободы.

Артёму Довлатову 46 лет. Он работал в "Аэрофлоте", "Силовых машинах", структурах ВТБ и Сбербанка. С 2016 года занимал руководящие должности во Внешэкономбанк (ныне ВЭБ.РФ). С 2017 года — заместитель председателя госкорпорации.

ВЭБ.РФ регулярно получал финансирование из бюджета и Фонда национального благосостояния (ФНБ) и направлял средства на окологосударственные проекты. К середине 2010-х банк столкнулся с ростом неплатежей по кредитам и значительными убытками. В 2015–2020 годах госкорпорация суммарно потеряла 829 миллиардов рублей.

С 2021 года ВЭБ вернулся к прибыли, но за пять лет она составила 223 миллиарда рублей. Это не покрывает и трети предыдущих потерь.

В 2025 году правительство направило в ВЭБ 407 миллиардов рублей из ФНБ, сделав госкорпорацию крупнейшим получателем средств фонда.