"Тотальный диктант" снова получил президентский грант

Организаторы "Тотального диктанта" получили около 20 миллионов рублей из Фонда президентских грантов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на организатора акции Ольгу Ребковец.
Деньги выделили на проведение "Тотального диктанта" в 2023 году. Эта сумма покроет более половины необходимых на проведение акции средств. Оставшиеся средства получить будет проще, поскольку "некоторые люди и структуры могут выдохнуть" и не опасаться, "что диктант – гонимый и заблокированный проект", сказала Ребковец.
В этом году организаторы собираются организовать диктант на средства партнеров и спонсоров акции, а также краудфандинга в связи с тем, что в 2021 году "Тотальный диктант" впервые за много лет не получил президентский грант.
Организаторы назвали отказ в финансировании "политическим решением". Они связали его с тем, что автором диктанта был выбран писатель Дмитрий Глуховский, критикующий российские власти. После оглашения имени автора Россотрудничество отказалось поддерживать "Тотальный диктант" на своих площадках.
- В 2022 году Ольга Ребковец заявила, что созданный студентами Новосибирского госуниверситета диктант, который с 2004 года поддерживало руководство вуза, в этом году сменит площадку проведения. По словам организатора акции, она больше "не может найти общий язык с университетом как структурой".
- На сайте Фонда президентских грантов сообщалось, что на "Тотальный диктант" в 2022 году организаторы просили более 25 млн рублей и планировали софинансирование на сумму свыше 97 млн рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 122 миллиона.
- "Тотальный диктант" – это бесплатная акция, позволяющая всем желающим проверить свою грамотность. Идея возникла в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета в начале 2000-х годов. За время существования "Тотальный диктант" превратился в масштабное международное событие. Организатор акции – фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант".
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