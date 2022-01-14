"Тотальный диктант" снова получил президентский грант

Организаторы "Тотального диктанта" получили около 20 миллионов рублей из Фонда президентских грантов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на организатора акции Ольгу Ребковец.

Деньги выделили на проведение "Тотального диктанта" в 2023 году. Эта сумма покроет более половины необходимых на проведение акции средств. Оставшиеся средства получить будет проще, поскольку "некоторые люди и структуры могут выдохнуть" и не опасаться, "что диктант – гонимый и заблокированный проект", сказала Ребковец.

В этом году организаторы собираются организовать диктант на средства партнеров и спонсоров акции, а также краудфандинга в связи с тем, что в 2021 году "Тотальный диктант" впервые за много лет не получил президентский грант.

Организаторы назвали отказ в финансировании "политическим решением". Они связали его с тем, что автором диктанта был выбран писатель Дмитрий Глуховский, критикующий российские власти. После оглашения имени автора Россотрудничество отказалось поддерживать "Тотальный диктант" на своих площадках.