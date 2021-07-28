Минюст проведёт внеплановую проверку фонда "Тотальный диктант"

Управление министерства юстиции по Новосибирской области решило провести внеплановую проверку Фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант".

Об этом сообщила в фейсбуке директор фонда Ольга Ребковец. По её словам, уведомление от Минюста содержит "6 листов с запросом документов". Проверка должна пройти в начале августа.

Как сообщила Ребковец "МБХ медиа", Минюст собирается провести "проверку сведений о фактическом адресе организации, указанном в обращении некоего гражданина Корзухина". На проверку требуется бухгалтерская отчётность, в том числе грантовые и спонсорские договоры. При этом представитель организации отметила, что у "Тотального диктанта" нет иностранного финансирования.

Фонд "Тотальный диктант" с 2004 года каждый год организует одноимённое мероприятие. Любой желающий может принять участие в диктанте и проверить своё знание русского языка. Для диктанта выбирается как правило текст современного автора. Он проводится одновременно в сотнях мест в России и за рубежом - отсюда название "тотальный".

В прошлом году в связи с проведением диктанта произошёл скандал. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что ведомство не будет поддерживать "Тотальный диктант" "по веским причинам". Организаторы связали это с тем, что автором текста для диктанта в 2020 году стал писатель Дмитрий Глуховский, известный своей критической позицией по отношению к российским властям.

В июне нынешнего года стало известно, что Фонд президентских грантов отказался выделить деньги на проведение диктанта в 2022 году.