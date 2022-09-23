"Тойота" закрывает завод в России, но не уходит с российского рынка

Японский автомобильный концерн Тойота закрывает завод в Санкт-Петербурге, который проработал 15 лет. Как сообщает "Коммерсантъ", автоконцерн пошел на это, поскольку не смог наладить в Россию поставки комплектующих.

С начала марта завод компании в Шушарах находился в простое из-за логистических сложностей после введения санкций в ответ на военное вторжение России в Украину. Импорт автомобилей бренда в Россию до сих пор приостановлен.

Завод законсервируют и впоследствии, возможно, продадут, но выпуск автомобилей марки "Тойота" на площадке не возобновится, утверждает издание. При этом компания Тойота не уходит из России и продолжит послепродажное обслуживание автомобилей.

Сотрудникам московского офиса компании и работникам завода в Петербурге, по данным источников «Коммерсанта», обещают выплатить повышенные компенсации — от 12 окладов.

Производство автомобилей "Тойота" в России стартовало в 2007 году. Президент Владимир Путин участвовал в церемонии закладки первого камня на месте будущего предприятия в 2005 году, а затем и в его запуске.