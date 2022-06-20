"До последнего надеялись". Увольнения из-за войны и санкций

Автомобильный концерн Volkswagen предложил сотрудникам своего подразделения в Нижнем Новгороде добровольно расторгнуть трудовые соглашения в течение июня с выплатой до шести окладов. Это первая известная программа добровольного ухода сотрудников из-за кризиса, вызванного войной с Украиной.

В "Фольксваген Груп Рус" подтвердили эту информацию и уточнили, что сотрудникам предложили не только финансовую компенсацию, но и медицинскую страховку до конца года, а также личное IT-оборудование для тех работников, к кому это применимо.



В нижегородском подразделении Volkswagen, по данным профсоюзов, работает около 200 человек. Площадка находится в простое с 3 марта, и выпуск вряд ли возобновится из-за санкций США в отношении ГАЗа.



Сам Volkswagen не делал каких-либо заявлений о разрыве соглашения о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на ГАЗе, но, по данным СМИ, довел до дилеров информацию, что в 2022 году сборки в России, в том числе и на собственной площадке в Калуге, не будет. При этом уходить с российского рынка, по крайней мере, марка VW не хочет, говорят источники издания.

Как рассказывают сами работники VW в Нижнем Новгороде, местное производство, скорее всего, точно закроют – в лучшем случае концерн сохранит свою сборочную площадку в Калуге. Именно поэтому значительная часть из 200 нижегородских работников уже согласилась на "парашют" от VW, хотя точных сумм выплат люди пока не знают.

Сначала был шок, на самом деле

– Сначала был шок, на самом деле, – рассказывает сотрудница нижегородской сборочной площадки Volkswagen Ирина Т. (просит не называть ее фамилию). – Мы, конечно, думали, что это будет, но не прямо сейчас, а в сентябре хотя бы или под Новый год. Потому что, вроде, какие-то совещания были, переговоры велись с ГАЗом… До последнего надеялись. Но потом собрали нас и сказали: "Вот! Мы не заставляем, но кто хочет определиться, скажем так… Ну, чтобы искать следующую работу". И основная масса, я так понимаю, решили всё-таки взять деньги и идти искать работу. Которой сейчас нет, блин!

Соглашение о начале контрактной сборки автомобилей Volkswagen и Skoda на площадях Горьковского автозавода было подписано 11 лет назад, в июне 2011 года. А первым о договоренности с германским концерном объявил годом ранее Владимир Путин, тогда премьер-министр России.

"Я встречался с руководством Volkswagen, мы обговаривали возможность расширения сотрудничества. Они активно прорабатывают возможность развернуть новое производство на мощностях ГАЗа, – сообщал Путин на конференции "Единой России" в Нижнем Новгороде в сентябре 2010 года. – Если это произойдет, это даст высокий уровень производства мировой техники".

После начала войны в Украине и вступивших санкций в России остановились практически все автосборочные производства. В отношении ГАЗа санкции долгое время откладывались, но всё решила "спецоперация". Поставки запчастей для нижегородского производства VW остановлены, а Владимир Путин говорит теперь о "технологическом суверенитете".

"Конечно, это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране, но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российские", – уточнил Путин 16 июня на совещании по проблемам автомобильной отрасли в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

За десять лет по технологии полного цикла в Нижнем Новгороде собрали более 400 тысяч автомобилей Skoda и Volkswagen. При этом уже в прошлом году производство работало далеко не на полную мощность: было собрано 52 тысячи машин при возможностях площадки в 132 тысячи. Именно в Нижнем Новгороде работникам автопрома впервые в России предложили особые условия добровольного ухода с работы: помимо значительного выходного пособия обещано сохранение медицинской страховки до конца года. Те, кто согласились на этот вариант, по сути выбрали хоть какую-то определенность, хотя могли и дальше числиться на предприятии в режиме простоя.

Остальных сократят без зазрения совести

– Мы задавали вопрос: "Как долго вы нас будете кормить на две третьих [оклада]?" Они (работодатели – прим. РС) на это не отвечают, – говорит Ирина Т. – По договору, они нам должны за три месяца до увольнения уведомление вручить. И два оклада выплатить. По сути, разница небольшая, плюс, если мы еще стоим на бирже [труда], то еще один оклад получаем. Но мы же не знаем, когда они нас будут увольнять! Допустим, вот в июне большинство уволится – и они остальных сократят без зазрения совести! А может, наоборот, еще год не будут никого сокращать – мы не знаем! Никакой конкретной информации у нас нет. Ну, я так понимаю, у них самих нет понимания. Они сказали: "Сейчас высокая степень неопределенности".

На прошлой неделе стало известно, что профсоюз работников автомобильной индустрии "Единство" и первичная профсоюзная организация ООО "Фольксваген Груп Рус" помогли работникам нижегородского предприятия добиться других условий добровольного расторжения трудовых договоров: им выплатят не шесть окладов, а шесть зарплат. Впрочем, Ирина не уверена, что это обернется повышением выплат, поскольку рассчитывается фактическая средняя зарплата за год, а год был непростым: производство часто простаивало из-за проблем с поставками полупроводников и других запчастей:

Мы пока итоговых сумм не видели

– Мы пока итоговых сумм не видели. Нам сказали: "Мы вас на следующей неделе позовем, когда подготовим документы". Сегодня мы просто выразили согласие – окей, мы готовы принять предложение! А через несколько дней уже будет сумма прописана, и мы окончательно решим, соглашаться или нет, – говорит сотрудница VW в Нижнем.

У тех коллег Ирины, которые еще колеблются, есть время до конца месяца – но выплаты для них будут уже ниже. Нижегородские власти уверены, что проблем с трудоустройством у бывших работников VW не будет.

Некоторые сотрудники уже получили предложения по работе

– Учитывая квалификацию работников завода "Фольксваген", они будут востребованы на других предприятиях региона, – заявил замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян. – Знаю, что некоторые сотрудники уже получили предложения о работе. При необходимости управление по труду и занятости населения окажет всю необходимую поддержку в трудоустройстве.

На Горьковском автозаводе ситуацию не комментируют. За период санкций начиная с 2014 года автозавод в Нижнем потерял уже двух партнеров: сначала было свернуто контрактное производство автомобилей Chevrolet Aveo, а затем – микроавтобусов Mercedes Sprinter. По словам работников VW, ГАЗ имеет существенное влияние на судьбу последнего проекта контрактной сборки.

В Калуге думают, что тоже будут закрывать

– Ну, еще сторона ГАЗа есть, у них свои требования. Если, допустим, по Калуге наши могут сами решать, это их площадка, то здесь всё решается не в одностороннем порядке. Но, как говорят калужане наши, их завод – это дело времени. То есть они думают, что тоже будут закрывать. А кто-то, наоборот, говорит, что есть информация о заморозке завода в Калуге на два года – только одни слухи, – рассказывает Ирина Т.

На фоне этой неопределенности Владимир Путин призывает "сформировать стратегические подходы к развитию отрасли", чтобы обеспечить россиян доступными автомобилями. Между тем, прошедший май стал худшим месяцем в истории российского авторынка: по данным агентства "Автостат", продано лишь 27,5 тысяч новых легковых и легких коммерческих машин. Это на 78% меньше, чем в мае прошлого года.