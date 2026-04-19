Трамп: делегация США направляется в Пакистан на переговоры с Ираном

Представители США направляются в столицу Пакистана Исламабад для участия в новом раунде мирных переговоров с Ираном. Об этом написал в воскресенье в соцсети Truth президент США Дональд Трамп. По его словам, переговоры должны пройти 20 апреля. Иранская сторона пока это официально не подтверждала. По сообщениям, в Исламабаде усилены меры безопасности.

11 апреля в Исламабаде состоялись первые за многие годы прямые переговоры между США и Ираном - после того, как была объявлена двухнедельная пауза в боевых действиях. Стороны на встрече не пришли к согласию, в последние дни, однако, появились сообщения о подготовке новой встречи.

Как написал Трамп, США предлагают Ирану "очень честную и разумную сделку", однако в случае отказа готовы уничтожить "все электростанции и мосты в Иране". По его словам, Соединённым Штатам надоело играть роль "приятного парня", и они готовы к жёстким действиям.

По сообщению CNN, в делегацию США вновь войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпредставители Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.





Главным вопросом на переговорах по-прежнему остаются ядерная программа Ирана, а также статус Ормузского пролива. На этой неделе Иран заявлял, что откроет для гражданских судов движение через пролив, однако менее чем через сутки вновь заявил, что оно закрыто. США, в свою очередь, осуществляют морскую блокаду иранских портов.

Иран пока не подтверждал, что в Исламабаде 20 апреля пройдут переговоры. Глава делегации Ирана, спикер парламента страны Мохаммад Галибаф, 19 апреля заявил, что в ходе переговоров был достигнут "прогресс", но остаются и разногласия по ключевым вопросам.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля, главной целью операции было названо уничтожение ядерного и ракетного потенциала страны. Были убиты многие иранские руководители. Иран, в свою очередь, наносил удары по странам Персидского залива, а также перекрыл важный для мирового рынка энергоресурсов Ормузский пролив. Срок перемирия, согласованного при посредничестве Пакистана и других стран, истекает 22 апреля.