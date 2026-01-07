Ссылки для упрощенного доступа

Трамп допускает разные сценарии для контроля США над Гренландией

Вид на столицу Гренландии Нуук, 7 марта 2025 года
Вид на столицу Гренландии Нуук, 7 марта 2025 года
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Президент США Дональд Трамп рассматривает разные варианты, которые могут позволить Вашингтону получить контроль над Гренландией, включая применение американских вооружённых сил. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передаёт CNN. По её словам, Трамп ясно дал понять, что получение контроля над Гренландией "является приоритетом национальной безопасности Соединённых Штатов и жизненно важно для сдерживания наших противников в Арктическом регионе".

"Президент и его команда обсуждают ряд вариантов достижения этой важной внешнеполитической цели, и, конечно же, использование вооружённых сил США всегда является вариантом, находящимся в распоряжении главнокомандующего", – подчеркнула Левитт.

При этом, как сообщает The Wall Street Journal, госсекретарь Марко Рубио на закрытом брифинге для членов Конгресса заявил, что угрозы в адрес Гренландии не означают неминуемого вторжения, а цель администрации – выкупить остров у Дании. Источники утверждают, что Рубио пытался успокоить законодателей на фоне жёсткой публичной риторики Белого дома.

4 января Трамп вновь заявил, что Гренландия "совершенно точно" нужна США, указав, что остров "весь окружён российскими и китайскими кораблями". "Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности, и Дания с этим не справится, уверяю вас", — сказал он. Советник президента Стивен Миллер позднее назвал идею вхождения Гренландии в состав США "официальной позицией" администрации, не исключив силового сценария.

Заявления Трампа вызвали резкую реакцию в Европе. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров был близким и лояльным другом США на протяжении поколений, а нынешняя риторика Вашингтона абсолютно неприемлема. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что слова Трампа о контроле над Гренландией к сожалению, следует принимать всерьёз.

Ряд европейских лидеров предупредили, что возможное вторжение США в Гренландию, входящую в состав Дании, станет грубым нарушением пятой статьи договора о НАТО и может фактически положить конец трансатлантическому союзу.

В совместном заявлении лидеры Дании, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании и Польши подчеркнули, что безопасность в Арктике должна быть достигнута коллективно, совместно с союзниками по НАТО, при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности.

Сам Трамп настаивает, что контроль над Гренландией необходим США для противодействия России и Китаю в Арктике, а также для расширения доступа к критически важным полезным ископаемым острова. При этом опросы показывают, что большинство жителей Гренландии выступают против присоединения к США.

