Тогда мы идем к вам! Кого пугают Трамп и его "Доктрина Донро"

Дональд Трамп после военной операции в Венесуэле и захвата американским спецназом ее бывшего правителя Николаса Мадуро сделал несколько серьезных заявлений, касающихся других стран Западного полушария. Он пригрозил аналогичной участью президенту Колумбии Густаво Петро, заявил, что Куба "сама готова пасть, но мы последим и за ней", и в очередной раз подчеркнул, что датская Гренландия должна перейти под американский контроль ради "национальной безопасности". Как далеко может и собирается зайти президент США?

"Мы теперь управляем Венесуэлой", – заявил Дональд Трамп, рассуждая в беседе с журналистами о своих планах по возрождению "Доктрины Монро" 1823 года, сформулировавшей более 200 лет назад претензии США на доминирование в Западном полушарии. Точнее, он теперь ссылается на ее новейшую обновленную версию, "Доктрину Донро", которую, как это свойственно 47-му президенту США, Трамп полюбил называть в свою честь (хотя придумал еще год назад это словосочетание не он).

Роли США в Западном полушарии посвящена значительная часть не так давно опубликованной новой "Стратегии национальной безопасности США". Этот документ, по-видимому, был написан чиновниками администрации Трампа с учетом его конкретных мыслей, планов и высказываний. Внимательное прочтение может указать на то, о чем думает Трамп, разговаривая не только о Венесуэле, но и о Колумбии, Кубе, Мексике или Гренландии, которая остается частью Датского королевства – члена НАТО и формально близкого союзника США в Европе.

"Доктрина Монро – это отличная вещь, но мы уже во многом ее превзошли", – заявил Дональд Трамп, когда рассказывал о подробностях военной операции в Венесуэле. По-видимому, он имел в виду то, что в "Стратегии национальной безопасности" уже называется "поправкой Трампа" к этой доктрине. А именно – утверждение права Вашингтона "восстановить американское превосходство в Западном полушарии" и лишить "конкурентов, не находящихся в Западном полушарии – то есть, скорее всего, Китай – "возможности размещать здесь войска или другие "угрожающие силы", а также владеть стратегически важными активами или контролировать их".

История отношений Еще более 200 лет назад, в 1823 году, тогдашний президент США Джеймс Монро в ежегодном послании к Конгрессу заложил основы принципов американской внешней политики ("Америка для американцев") и доминирования Соединенных Штатов в Западном полушарии, названные в его честь "Доктриной Монро". Эта доктрина потом стала основополагающей во всей американской глобальной стратегии во второй половине XIX века и в течение почти всего XX века. Сперва она оставалась в основном декларацией о намерениях, а также предупреждением для старых европейских держав-метрополий – чтобы те более никак не смели вмешиваться в дела молодых независимых государств Нового Света. Но со временем США, опираясь на "Доктрину Монро", сами начали проводить откровенно экспансионистскую политику в Латинской Америке. Отчетливо это проявилось в так называемой "Доктрине Теодора Рузвельта" (еще называемой "Политикой большой дубинки"), сильно расширившей толкование "Доктрины Монро". Вашингтон тогда решил, что если в Латинской Америке возникают конфликты и напряженность любого рода, то именно США в каждом случае должны и будут обеспечивать их урегулирование, в том числе и с использованием военной мощи. Впервые этот термин появился в речи Рузвельта (тогда еще вице-президента США), произнесенной им 2 сентября 1901 года, когда будущий президент процитировал западноафриканскую пословицу: "Говори мягко и держи в руках большую дубинку. Ты далеко пойдешь" (Speak softly and carry a big stick. You will go far).

Трамп за эти дни ничего не сказал о том, имеют ли право, на его взгляд, Россия и Китай точно таким же образом заявить свои исключительные права на господство в Восточном полушарии. Однако, объявив Западное полушарие закрытым для всех "посторонних", кто может стремиться к его природным и иным ресурсам, Дональд Трамп ясно гарантировал исключительно американским компаниям и бизнес-корпорациям доступ к огромным нефтяным (17 процентов всех мировых запасов) и горнорудным богатствам Венесуэлы. При этом, что примечательно, в ответ на вопрос одного журналиста он подчеркнул, что рассчитывает продолжать продавать добываемую венесуэльскую нефть в КНР (куда ее до сих пор, при Мадуро, уходило, по разным данным, от половины до трех четвертей.)

6 января Трамп заявил, что Каракас в ближайшее время передаст США до 50 миллионов баррелей нефти для последующей продажи: "С радостью сообщаю, что временные власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам Америки от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной, разрешенной к использованию нефти. Эта нефть будет продаваться по рыночной цене, и я, как президент Соединенных Штатов Америки, буду контролировать эти средства, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов! Я поручил министру энергетики Крису Райту немедленно приступить к реализации этого плана. Нефть будет доставлена на судах-хранилищах непосредственно на разгрузочные причалы в Соединенных Штатах. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!" – написал президент США в своей соцсети Truth.

Также администрация Белого дома пригрозила министру внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо, одному из самых ближайших соратников свергнутого Николаса Мадуро, что он окажется "в верхней строчке в списке новых целей США", если Каракас не станет выполнять требования Вашингтона. Кроме этого, Трамп требует от Венесуэлы оборвать все связи с Россией, Китаем, Ираном и Кубой и согласиться на "исключительное стратегическое сотрудничество" с США в сфере добычи и продажи нефти, сообщает ABC News.

Трамп сам пока не изложил суть "Доктрины Донро" подробно. Однако он определенно намекнул, что теперь может использовать военные силы США, сосредоточенные в Карибском море, для новых целей – например, против Колумбии и ее президента Густаво Петро. По словам Трампа, этой латиноамериканской страной, расположенной к западу от Венесуэлы, "управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его в Соединенные Штаты".

"Он не сможет этим заниматься очень долго", – заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета. – У него есть подпольные кокаиновые лаборатории и целые фабрики по производству кокаина. Но долго это не продлится". На вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты проводить военную операцию против Колумбии, президент США ответил: "Мне это кажется вполне разумным".

Возможно, пока это лишь попытка использовать действительно молниеносную и сокрушительную операцию по захвату Николаса Мадуро, чтобы припугнуть Густаво Петро, которого Трамп давно по разным причинам терпеть не может. Но суть всех заявлений президента США все же явно сводится к демонстрации американской военно-политической мощи и готовности ее в любой момент использовать. "Американское господство в Западном полушарии больше никогда не будет подвергнуто сомнению", – повторил уже несколько раз Трамп журналистам.

65-летний Густаво Петро, первый левый глава государства в истории страны, занявший президентское кресло в 2022 году, сегодня считается вполне традиционным политиком, но при этом принципиальным противником любого оружия и тем более свободного владения им. По образованию он экономист и магистр государственного управления, учившийся, кроме родной страны, также в университетах Испании и Бельгии.

В 17 лет, будучи студентом, Петро, действительно, вступил в леворадикальную популистскую повстанческую группировку Движение 19 апреля (M-19) и через некоторое время стал одним из ее руководителей. В 1985 году Петро был арестован за нелегальное владение оружием и осужден на полтора года тюрьмы. Когда он уже отбывал срок, M-19 в том же году совершила громкий теракт в столице страны Боготе – захват Дворца правосудия, в результате чего были убито почти 100 человек. Петро всю жизнь отрицает причастность к этому нападению. К 1987 году, когда его освободили, Петро пришел к выводу, что насилие и вооруженная революция, как он сам говорит, "не лучшая стратегия для завоевания народной поддержки".

После победы Дональда Трампа на выборах 2024 года Густаво Петро стал одним из самых заметных критиков президента США на континенте – и мишенью для его ответной критики. После того как Петро прошлой осенью резко отозвался об американских воздушных ударах по лодкам в Карибском море (в результате которых погибали и колумбийцы), Соединенные Штаты полностью прекратили поставки гуманитарной помощи его стране, а ВВС США нанесли удар по рыболовному катеру, вышедшему из одного из колумбийских портов. Затем министерство финансов США ввело против Густаво Петро персональные санкции, обвинив его в причастности к торговле наркотиками.

На фоне военной операции в Венесуэле, захвата Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес и новых обвинений и угроз со стороны Трампа президент Колумбии заявил, что не будет отвечать президенту США напрямую, "пока не убедится в правильности перевода его комментариев". Однако 5 января Густаво Петро написал в своем аккаунте в Х, что отвергает "пустые обвинения в наркоторговле", а также, что хотя давно и поклялся больше не прикасаться к оружию, но "возьмет в его руки, чтобы защитить родину".

Кроме того, вскоре после захвата американскими спецназовцами в Каракасе Николаса Мадуро Дональд Трамп заявил, что "дни Кубы сочтены" и что его администрация, возможно, обратит свой взор и на это островное государство в Карибском бассейне, где правящей и единственной разрешенной политической силой до сих пор остается Коммунистическая партия.

Во всем мире и особенно в России (как и ранее в СССР), в СМИ и просто в обиходе Кубу многие упорно продолжают называть "Островом свободы". Это клише не исчезает, несмотря на доминирующую там официальную ортодоксально-коммунистическую идеологию и на то, что правление кубинского президента Мигеля Диаса-Канеля, сменившего находившихся у власти много десятилетий братьев Кастро, признано одним из самых жестких в мире (несмотря на некоторые социально-экономические реформы последних лет).

Как сообщает Таможенно-пограничная служба США, размах продолжающихся политических репрессий и наихудший за последние 30 лет экономический кризис на Кубе сейчас привели к тому, что количество кубинцев, желающих любым способом покинуть свою страну и перебраться в США, достигло небывало высокого уровня – сравнить его можно лишь с массовым исходом 1959–1960 годов, когда Фидель Кастро и его товарищи пришли к власти. Только с 2021 года Куба по этой причине потеряла уже 10 процентов своего населения – примерно один миллион человек.

Однако 65-летний Мигель Диас-Канель пока твердо следует по пути Фиделя и Рауля Кастро и мало чем от них отличается, зарекомендовав себя как столь же жестокий и упорный коммунист. Режим в Гаване все так же жестко ограничивает базовые права человека, свободу слова и прессы, сажает протестующих в тюрьмы и запрещает выезд из страны. Кубинское общество живет в условиях перманентного экономического кризиса, в стране не хватает самых необходимых товаров.

А еще кубинские спецслужбы, как выяснилось сейчас, не просто долго обучали "родственный" режим Николаса Мадуро в Каракасе искусству слежки и репрессий и мастерству пыток заключенных (это было известно давно), но и непосредственно охраняли самого бывшего венесуэльского правителя. 4 января Гавана заявила, что во время военной операции США в Венесуэле погибли 32 кубинских гражданина, и что на Кубе из-за этого объявлен двухдневный траур.

В заявлении говорилось, что все они были военнослужащими кубинских вооруженных сил и разведывательных служб: "Верные своим обязанностям по обеспечению безопасности и обороны, наши соотечественники с достоинством и героизмом исполнили свой долг и пали после ожесточенного сопротивления либо в прямом бою против нападавших, либо в результате бомбардировок".

"Куба, похоже, готова рухнуть", – заявил Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета в тот же момент, когда говорил и о своих планах в отношении Колумбии. "Я не знаю, смогут ли они устоять, но у Кубы теперь нет доходов. Все деньги они получают от Венесуэлы, от венесуэльской нефти". На вопрос о перспективе военной интервенции США на Кубу Трамп ответил, что пока не считает это необходимым, потому что "похоже, все идет к краху".

При этом люди из ближнего окружения Дональда Трампа известны как сторонники жесткой внешнеполитической линии в отношении Кубы, начиная с госсекретаря Марко Рубио, американца кубинского происхождения, еще в бытность сенатором отличавшегося крайней неприязнью к официальной Гаване. Марко Рубио не раз заявлял о своей уверенности в том, что смена режима в Венесуэле сильно ударит и по режиму на Кубе – что, по его словам, было бы для него самым желанным результатом.

Вероятно, Белому дому действительно не придется прилагать больших, и тем более военных усилий для осуществления на Кубе радикальных политических перемен. Флот и авиация США все еще блокируют экспорт нефти из портов Венесуэлы – тем самым абсолютно перекрыв жизненно важные поставки ее и Гаване. На практически дармовой венесуэльской нефти в последние годы работали почти все кубинские электростанции – и никакой альтернативы сейчас у Мигеля Диас-Канеля нет. Кроме того, до сих пор Куба активно перепродавала венесуэльские энергоносители на международных рынках – и получала таким образом твердую валюту, критически необходимую для покупки базовых товаров для населения, лекарств и продуктов питания.

Хорхе Пиньон, бывший руководитель одной мексиканской нефтяной компании и эксперт по энергетике, работающий в Техасском университете в Остине, в интервью The New York Times рассказывает, что в последнем квартале 2025 года Куба в среднем получала из Венесуэлы 35 тысяч баррелей нефти в день (еще по 7 тысяч баррелей поступали из Мексики и из России). Его оценки базируются на анализе спутниковых снимков танкеров, заходящих в кубинские порты, поскольку правительства всех трех указанных государств-поставщиков не публикуют такие данные. По словам Пиньона, ранее в прошлом году Мексика поставляла на Кубу около 22 тысяч баррелей в день, однако после визита Марко Рубио в Мехико в прошлом августе это количество снизилось в три раза.

Неясно, сократила ли Мексика поставки нефти на Кубу из-за политического давления со стороны Вашингтона или из-за собственного снижения нефтедобычи. Однако с самого возвращения в Белый дом Дональд Трамп постоянно угрожал, что США могут в одностороннем порядке ввести войска в Мексику, чтобы начать боевые действия против местных наркокартелей. Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум помнит об этом все время – и видимо по этой причине она в последние дни была крайне сдержанной и дипломатичной во всех оценках и заявлениях по поводу последних действий Трампа в Венесуэле.

"Падение Николаса Мадуро ставит нас перед критической, экзистенциальной опасностью, угрожающей нашему выживанию как независимых, суверенных национальных государств", – заявил 4 января министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья на экстренном заседании Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), прошедшем в формате видео-конференции. Многие государства региона, возглавляемые левыми силами, направили на это заседание своих министров иностранных дел, однако другие, возглавляемые более правыми и консервативными лидерами, были представлены дипломатами гораздо низшего ранга.

Бразилия, Колумбия, Мексика, Уругвай и Чили на заседании совместно осудили военную операцию США в Венесуэле по захвату Николаса Мадуро как "чрезвычайно опасный прецедент" и предостерегли от "любых попыток введения иностранного управления или внешнего присвоения природных или стратегических ресурсов Венесуэлы".

Однако, например, президент Аргентины Хавьер Милей, один из самых заметных лидеров Латинской Америки откровенно правых взглядов и старый поклонник Дональда Трампа, ранее (на конференции он не присутствовал) горячо приветствовал действия Вашингтона. "Здесь нет золотой середины. Вы либо на стороне добра, либо на стороне зла", – подчеркнул Хавьер Милей. "Всем нарко-чавистским преступникам говорю: ваше время придет, ваша власть и ваши структуры полностью рухнут на всем континенте", – заявил уже утром 3 января президент Эквадора Даниэль Нобоа, имея в виду последователей мировоззренческих принципов Уго Чавеса, покойного предшественника и идеологического наставника Николаса Мадуро.

Представитель самого боливарианского правительства, по-прежнему удерживающего власть в Каракасе, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто на экстренном заседании CELAC заявил, что всему Западному полушарию теперь следует крайне насторожиться. "Это нападение направлено не только против Венесуэлы, но и против всей Латинской Америки и Карибского бассейна. Сегодня это может быть Венесуэла. Завтра – любая другая страна, которая решит реализовать свой суверенитет", – предупредил Хиль.

Однако посланцы очень многих государств региона с этим категорически не согласились. По их мнению, высказанному на видеоконференции, правление Мадуро было крайне неумелым, преступно коррумпированным и репрессивным, чем и вызвало оправданный гнев США.