Трамп анонсировал новые поставки комплексов "Пэтриот" Украине

Президент США Дональд Трамп анонсировал новые поставки зенитно-ракетные комплексов "Пэтриот" Украине. По его словам, они будут оплачены Европейским союзом. Его цитирует агентство Reuters.

По словам Трампа, комплексы нужны Украине для самообороны. "Путин хорошо говорит, но потом вечером всех бомбит", — заявил он, выступая перед журналистами на военной базе под Вашингтоном. Он не стал уточнять, сколько комплексов будет отправлено.

Сегодня ожидается ранее анонсированное Трампом его "важное заявление" о войне в Украине. Как сообщает Axios, президент США анонсирует новые масштабные поставки вооружений Киеву, в том числе дальнобойных ракет.

По данным собеседников издания, в новый пакет военной помощи Киеву могут войти ракеты, способные достичь целей в глубине России, включая Москву. Официально это не подтверждалось.