Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Рубио встретится с лидерами Дании и обсудит вопрос Гренландии

Марко Рубио
Марко Рубио
Слушать
3 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Госсекретарь США Марко Рубио встретится с лидерами Дании на следующей неделе и обсудит вопрос Гренландии, контроль над которой хотят получить Соединенные Штаты.

Выступая перед журналистами, Рубио сказал, что "у каждого президента всегда есть возможность" прибегнуть к военной силе, но "мы всегда предпочитаем решать вопросы другими способами".

Он также подтвердил, что президент США Дональд Трамп заинтересован в покупке Гренландии, хотя и Гренландия, и Дания дали понять, что она не продается.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп "всегда рассматривает все варианты", но "первым вариантом для президента всегда была дипломатия". Ранее Левитт сообщила, что среди вариантов, которые рассматривает американский президент, – применение вооруженных сил.

Как отмечает Axios, эти заявления вызвали крайнюю тревогу в Дании и среди других союзников по НАТО. По словам источника издания, в последние недели Дания осознала, что ее стратегия тихого убеждения союзников в отношении Гренландии не смогла повлиять на Трампа. 6 января министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и глава МИД Гренландии Вивиан Мотсфельдт запросили встречу с Рубио.

Ранее на этой неделе лидеры крупнейших европейских держав совместно выступили в поддержку Дании, подчеркнув, что ее автономная арктическая территория Гренландия принадлежит только народу острова. Они также указали, что безопасность в Арктике должна обеспечиваться коллективно с союзниками по НАТО, включая США.

  • Дональд Трамп неоднократно заявлял о своём желании получить контроль над Гренландией. Впервые идея была высказана им в 2019 году, во время первого президентского срока. Трамп утверждал, что Гренландия жизненно важна для американских военных, и что Дания не сделала достаточно для её защиты.
  • Стратегическое расположение Гренландии между Европой и Северной Америкой делает её важнейшим местом размещения американской системы противоракетной обороны. Богатство минеральных ресурсов также отвечает стремлению Вашингтона снизить зависимость от китайского экспорта.
Суд над Мадуро
Embed
Суд над Мадуро

No media source currently available

0:00 0:25:37 0:00

Суд над Мадуро

Реакция мира и позиция Кремля

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG