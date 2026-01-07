Рубио встретится с лидерами Дании и обсудит вопрос Гренландии

Госсекретарь США Марко Рубио встретится с лидерами Дании на следующей неделе и обсудит вопрос Гренландии, контроль над которой хотят получить Соединенные Штаты.
Выступая перед журналистами, Рубио сказал, что "у каждого президента всегда есть возможность" прибегнуть к военной силе, но "мы всегда предпочитаем решать вопросы другими способами".
Он также подтвердил, что президент США Дональд Трамп заинтересован в покупке Гренландии, хотя и Гренландия, и Дания дали понять, что она не продается.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп "всегда рассматривает все варианты", но "первым вариантом для президента всегда была дипломатия". Ранее Левитт сообщила, что среди вариантов, которые рассматривает американский президент, – применение вооруженных сил.
Как отмечает Axios, эти заявления вызвали крайнюю тревогу в Дании и среди других союзников по НАТО. По словам источника издания, в последние недели Дания осознала, что ее стратегия тихого убеждения союзников в отношении Гренландии не смогла повлиять на Трампа. 6 января министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и глава МИД Гренландии Вивиан Мотсфельдт запросили встречу с Рубио.
Ранее на этой неделе лидеры крупнейших европейских держав совместно выступили в поддержку Дании, подчеркнув, что ее автономная арктическая территория Гренландия принадлежит только народу острова. Они также указали, что безопасность в Арктике должна обеспечиваться коллективно с союзниками по НАТО, включая США.
- Дональд Трамп неоднократно заявлял о своём желании получить контроль над Гренландией. Впервые идея была высказана им в 2019 году, во время первого президентского срока. Трамп утверждал, что Гренландия жизненно важна для американских военных, и что Дания не сделала достаточно для её защиты.
- Стратегическое расположение Гренландии между Европой и Северной Америкой делает её важнейшим местом размещения американской системы противоракетной обороны. Богатство минеральных ресурсов также отвечает стремлению Вашингтона снизить зависимость от китайского экспорта.