Трамп хочет лично участвовать в выборе нового лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью изданию Axios, что он должен лично участвовать в выборе следующего лидера Ирана.

Трамп признал, что наиболее вероятным преемником убитого аятоллы Али Хаменеи является его сын Моджтаба Хаменеи. При этом американский президент дал понять, что считает такой исход неприемлемым.

"Сын Хаменеи для меня неприемлем. Нам нужен тот, кто принесет гармонию и мир в Иран", – заявил Трамп.

Американский президент добавил, что не хочет назначения лидера, который продолжит политику Али Хаменеи. "Я должен участвовать в назначении, как и в случае с Делси [Родригес] в Венесуэле", – сказал Трамп.

Axios отмечает, что министр обороны США Пит Хегсет и другие официальные лица отрицают, что целью операции против Ирана является "смена режима" – вместо этого они говорят о задаче ослабить ракетный потенциал Ирана, его ядерную программу и военно-морские силы.

Накануне газет The New York Times сообщила, что по итогам заседания Совета экспертов главным претендентом на пост верховного лидера Ирана стал Моджтаба Хаменеи. Духовенство рассматривало возможность объявить о его назначении утром 4 марта, но некоторые члены совета выразили опасение, что это может сделать его мишенью для США и Израиля.

56-летний Моджтаба Хаменеи – влиятельная фигура, действовавшая в тени своего отца, убитого 28 февраля в результате американо-израильских ударов по Ирану.

Исполняющим обязанности верховного лидера Ирана после смерти Хаменеи был назначен богослов Алиреза Арафи, он также является возможным кандидатом на должность верховного лидера Ирана вместе с внуком основателя исламской республики Хомейни Хасаном Хомейни.