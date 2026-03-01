"Травматичное правление". Кем был и чем запомнился аятолла Хаменеи

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи, который руководил страной почти четыре десятилетия, был убит в результате авиаударов США и Израиля 28 февраля в возрасте 86 лет.

Гибель рахбара

О гибели Хаменеи сообщил в субботу вечером президент США Дональд Трамп: "Хаменеи, один из самых злых людей в истории, мёртв. Это справедливость не только для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира, которые были убиты или искалечены Хаменеи и его бандой кровожадных головорезов. Он не смог уклониться от нашей разведки и высокотехнологичных систем слежения, и, действуя в тесном сотрудничестве с Израилем, мы не оставили ни единого шанса ни ему, ни другим лидерам, погибшим вместе с ним", – написал американский президент в социальной сети Truth.

Через несколько часов факт гибели лидера подтвердили и официальные СМИ Ирана. Ведущий теленовостей расплакался, объявляя об этом:

"С мученической смертью верховного лидера его путь и миссия не будут утрачены и забыты, [но] будут продолжены с еще большей энергией и рвением", – говорится в официальном заявлении о гибели аятоллы Хаменеи.

В то же время минувшей ночью поступали сообщения, что многие жители Тегерана и других иранских городов с радостью восприняли новость о смерти аятоллы:

Применение Хаменеи силы против собственного народа, заключение в тюрьмы оппозиционеров из числа представителей истеблишмента и яростное сопротивление внешнему давлению, особенно со стороны США и Израиля, сформировали его репутацию как жесткого и бескомпромиссного авторитарного лидера, который привел свою страну к международной изоляции.

Правление Хаменеи было глубоко травматичным для иранского народа

"История покажет, что правление Хаменеи было глубоко травматичным для иранского народа, который наблюдал, как его страна изолировалась и ослабела до такой степени, что большинство людей стали рассматривать эмиграцию как единственную надежду", – говорит Алекс Ватанка, директор Иранской программы в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

Последние годы правления Хаменеи были омрачены частыми антиправительственными протестами по всей стране и жестокими репрессиями со стороны государства, в результате которых погибли тысячи демонстрантов.

Протесты против высокой стоимости жизни в 2017 году, цен на бензин в 2019 году, нехватки воды в 2021-м и смерти в заключении Махсы Амини, молодой женщины, которая якобы нарушила закон о хиджабе в 2022 году, отражали резкий рост антиправительственных настроений в Иране.

Самые кровопролитные протесты против Исламской республики произошли в конце декабря 2025 года и продолжались до начала января 2026-го. Беспорядки были жестоко подавлены, правозащитные организации подтвердили более 7000 смертей, отметив, что реальная цифра, вероятно, намного выше. По некоторым оценкам, она в четыре раза превышает подтвержденное число.

Хаменеи никогда не брал на себя ответственность за растущее недовольство его правлением и вместо этого обвинял в организации протестов внешние силы, которые, по его утверждению, хотят ослабить Исламскую республику.

Власти Исламской республики собрали в центре Тегерана митинг памяти аятоллы Хаменеи:

Те, кто встречался с ним в молодости, помнят его как высокого, стройного и обаятельного священнослужителя, который любил литературу, курил трубку и стремился общаться с молодежью. Это сильно контрастирует с его обликом в последние годы – пламенным пожилым оратором, обвиняющим внешних и внутренних врагов в происках против Ирана.

На протяжении десятилетий верховный лидер (рахбар) имел последнее слово практически по всем вопросам в Иране – от того, могут ли женщины ездить на велосипедах в общественных местах, до отношений страны с Соединенными Штатами, которые он называл "Великим Сатаной".

Усилив позиции КСИР, он милитаризировал политику страны

Хаменеи свободно распоряжался своей властью над ключевыми институтами, такими как судебная система, государственное телерадиовещание и вооруженные силы. Если ему требовалась сила, он полагался на аппарат безопасности, в который входили мощный Корпус стражей Исламской революции (КСИР) и вселявшие страх иранские спецслужбы.

"Усилив позиции КСИР, он милитаризировал политику страны, а подчинив себе духовенство, лишил его легитимности", – отмечает Али Ваез, директор Иранского проекта Международной кризисной группы.

Путь к власти

Али Хаменеи родился в Мешхеде в 1939 году. Он был вторым сыном в семье священнослужителя. Али начал свое религиозное образование в раннем возрасте. Подростком он был вдохновлен пламенным революционером Сайидом Наввабом Сафави, а позднее учился в священном городе Кум у будущего основателя Исламской республики аятоллы Рухоллы Хомейни.

Хаменеи приобрел репутацию скромного и набожного теолога, а в 1962 году присоединился к революционному движению Хомейни, которое выступало против режима шаха и его проамериканской политики. Революционная деятельность Хаменеи привлекла внимание властей, что привело к первому из многих его арестов и тюремных сроков.

В 1964 году 25-летний Хаменеи решил покинуть Кум, чтобы ухаживать за своим больным отцом. В Мешхеде он давал уроки Корана и исламской идеологии, что привело к тюремному заключению, пыткам и ссылке. Когда в 1979 году произошла исламская революция, его бывший учитель Хомейни назначил Али Хаменеи членом Исламского революционного совета.

Впоследствии он занимал несколько видных постов в иерархи клерикального режима, в том числе два срока в качестве президента. Он пережил покушение в 1981 году, в результате чего его правая рука осталась парализованной.

Хаменеи был де-факто лидером консервативного лагеря

Когда Хомейни умер в 1989 году, Хаменеи был избран вторым верховным лидером Ирана Ассамблеей экспертов – специальным клерикальным органом. Этот выбор удивил многих – по-видимому, даже самого Хаменеи. "Мы должны проливать кровавые слезы, оплакивая исламское общество, которое было вынуждено предложить меня [в качестве верховного лидера]", — сказал Хаменеи перед вступлением на высший пост.

"В отличие от своего предшественника, который не входил ни в одну политическую фракцию, аятолла Хаменеи был де-факто лидером консервативного лагеря. Поэтому он утратил способность оставаться над схваткой и эффективно управлять межфракционными распрями", – подчеркивает Али Ваез.

Крах непреклонного лидера

На протяжении всего своего правления Хаменеи открыто противостоял Соединенным Штатам, которые, по его утверждению, стремились свергнуть Исламскую республику и вновь установить с Ираном отношения патрона и клиента, как во времена шаха.

Под его руководством Иран усилил свое влияние в регионе через так называемую "ось сопротивления" – неформальную сеть прокси, поддерживаемых Тегераном вооруженных группировок и союзных режимов. Они играли важную роль в иранской стратегии противостояния Западу, врагам Тегерана в арабском мире и главному противнику – Израилю.

Однако эта ось распалась после падения режима Башара Асада в Сирии в 2024 году и израильской кампании по уничтожению группировки "Хезболла" в Ливане. К этому добавились ослабление позиций хуситов в Йемене и серьезному ослаблению ХАМАС в секторе Газа в результате нападения этой группировки на Израиль 7 октября 2023 года и ответной израильской операции в Газе.

Хаменеи исчез из поля зрения общественности во время 12-дневной войны Израиля против Ирана в июне 2025 года, что вызвало сомнения в эффективности его лидерства в политических кругах страны.

Хаменеи за время своего правления ссорился со многими президентами Ирана – в политической системе Исламской республики рахбар обладает высшей властью, превосходящей полномочия главы государства. Многие бывшие президенты затем были подвергнуты остракизму.

Главным исключением стал Ибрахим Раиси, жесткий священнослужитель, которого, по мнению многих экспертов, готовили к тому, чтобы он стал преемником Хаменеи в качестве верховного лидера. Раиси погиб в результате крушения вертолета в мае 2024 года, что осложнило планы Хаменеи относительно передачи власти.

Его будут помнить как человека, у которого было много возможностей прислушаться к своему народу и изменить курс

"Его будут помнить как человека, у которого было много возможностей прислушаться к своему народу и изменить курс. Но как верховный лидер он был настолько верен своим жестким методам, настолько полон решимости одержать верх над внутренними и внешними противниками и в глубине души настолько не уверен в этой победе, что никогда по-настоящему не пришел к серьезному самоанализу", – считает Алекс Ватанка.

У Али Хаменеи были жена, четыре сына, две дочери и внуки. По сообщениям иранских СМИ, одна из дочерей бывшего верховного лидера, а также один из его внуков, зять и невестка погибли при тех же ударах США и Израиля, которые убили самого Хаменеи.

Что дальше?

Ассамблея экспертов, состоящая из 88 членов, в которой доминируют консервативные священнослужители, теперь должна будет назначить преемника Хаменеи.

Государственные СМИ Ирана сообщили, что совет, состоящий из президента Масуда Пезешкиана, которого считают относительно умеренным политиком, главы судебной власти Голамхосейна Мохсени-Эджеи, известного своей жесткой позицией, и Мохаммада Мохбера, советника Хаменеи и бывшего исполняющего обязанности президента Ирана, временно возьмет на себя обязанности верховного лидера в связи со смертью Хаменеи.

Сообщается также, что в стране будет объявлен 40-дневный период общенационального траура. Офисы и предприятия будут закрыты на семь дней.

Но будущее иранского режима, отметившего в феврале 47-ю годовщину создавшей его исламской революции, будет зависеть в первую очередь от дальнейшего хода военной операции США и Израиля и от реакции на происходящее самого иранского общества.