Трамп хочет лишить гражданства телеведущую Рози О'Доннелл

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность лишения американского гражданства телеведущей Рози О’Доннелл — после её критики действий администрации, связанных с катастрофическим наводнением в Техасе 4 июля, в День независимости США.

"Поскольку Рози О’Доннелл не действует в интересах нашей Великой Страны, я всерьёз рассматриваю возможность лишения её гражданства", — написал Трамп в Truth Social, добавив, что она "угроза человечеству" и "должна остаться в прекрасной стране Ирландии".

О’Доннелл ответила на угрозы Трампа двумя публикациями в Instagram, заявив, что президент США ополчился на неё, поскольку она "находится в прямом противостоянии всему, что он олицетворяет".

Неприязнь Трампа к О’Доннелл возникла ещё в 2006 году, когда она, будучи ведущей шоу The View, высмеяла его поведение в связи со скандалом вокруг одной из победительниц конкурса Мисс США, которым тогда владел Трамп.

Как пишет Reuters, пост Трампа, по-видимому, стал ответом на недавнее видео О’Доннелл в TikTok. В нём она выразила скорбь по поводу погибших в результате наводнений в Техасе и возложила частичную ответственность за последствия катастрофы на Трампа, обвинив его в масштабных сокращениях в экологических и научных ведомствах, отвечающих за прогнозирование стихийных бедствий.

"Какая ужасная трагедия в Техасе", — сказала О’Доннелл в видео. — "Когда президент расформировывает системы раннего предупреждения и ослабляет потенциал государства в области метеопрогнозирования, мы начинаем сталкиваться с такими последствиями всё чаще и чаще".

Наводнение в Техасе произошло с поразительной скоростью в предрассветные часы и унесло жизни как минимум 120 человек, среди которых — десятки детей. СМИ и жители штата задаются вопросом, могли ли власти сделать больше для своевременного оповещения населения перед наводнением и принятия мер по предотвращению тяжелых последствий стихийного бедствия.

В пятницу Трамп посетил Техас и заявил, что правительство сработало эффективно. "Наши агентства проделали невероятную работу в условиях, с которыми им пришлось столкнуться", — отметил он.

О’Доннелл, родившаяся в Нью-Йорке, переехала в Ирландию и заявила, что вернётся в США, когда в стране будут обеспечены равные права для всех. Согласно американскому законодательству президент не имеет полномочий лишать гражданства тех, кто получил его по праву рождения на американской территории.