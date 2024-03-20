Трамп и Байден победили на праймериз в нескольких штатах

Президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп победили на праймериз кандидата на президентские выборы от своих партий в нескольких штатах, передаёт "Голос Америки".
Байден и Трамп выиграли на праймериз в Канзасе, Огайо, Аризоне и Иллинойсе. Трамп также победил на республиканских праймериз во Флориде, сообщает Associated Press.
Байден во Флориде победил без голосования, поскольку демократы отменили праймериз и передали ему голоса всех делегатов от штата.
В ходе кампании Трамп и Байден опираются на свои достижения за время работы в Белом доме и представляют друг друга угрозой для Америки.
77-летний Трамп заявляет, что 81-летний Баден не подходит для должности президента по своим умственным способностям. В свою очередь, действующий президент называет своего республиканского соперника угрозой демократии.
- Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Традиционно основная борьба за пост в ходе голосования проходит между кандидатами двух крупнейших партий страны: Демократической и Республиканской. Они, как ожидается, номинируют Байдена и Трампа.
- Кроме Байдена и Трампа о своём участии в выборах заявили племянник 35-го президента США Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, кандидат от партии зелёных Джилл Стайн, философ Корнэлл Уэст. Своего кандидата выдвинет Либертарианская партия.
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