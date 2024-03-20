Трамп и Байден победили на праймериз в нескольких штатах

Президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп победили на праймериз кандидата на президентские выборы от своих партий в нескольких штатах, передаёт "Голос Америки".

Байден и Трамп выиграли на праймериз в Канзасе, Огайо, Аризоне и Иллинойсе. Трамп также победил на республиканских праймериз во Флориде, сообщает Associated Press.

Байден во Флориде победил без голосования, поскольку демократы отменили праймериз и передали ему голоса всех делегатов от штата.

В ходе кампании Трамп и Байден опираются на свои достижения за время работы в Белом доме и представляют друг друга угрозой для Америки.

77-летний Трамп заявляет, что 81-летний Баден не подходит для должности президента по своим умственным способностям. В свою очередь, действующий президент называет своего республиканского соперника угрозой демократии.