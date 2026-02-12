Трамп и Нетаньяху на переговорах не нашли пути решения проблемы Ирана

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 11 февраля завершили почти трёхчасовые закрытые переговоры в Белом доме, не достигнув чёткого соглашения о дальнейших действиях в отношении Ирана.

"Ничего определённого достигнуто не было, кроме того, что я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, можно ли заключить сделку", – написал Трамп в Truth Social вскоре после встречи.

"Если это возможно, я дам премьер-министру понять, что это будет предпочтительным вариантом. Если нет, нам просто придётся посмотреть, каким будет результат", – добавил Трамп. При этом он уточнил, что встреча с Нетаньяху была очень хорошей.

Переговоры стали седьмой встречей лидеров с момента возвращения Трампа на пост президента и прошли полностью за закрытыми дверями – без совместных заявлений и общения с прессой. В кратком сообщении канцелярии Нетаньяху говорится, что стороны "обсудили переговоры с Ираном, сектор Газа и региональные события", а также договорились поддерживать тесную координацию и постоянную связь. О принятии каких-либо решений не сообщалось.

Ядерная программа Ирана остаётся ключевым источником напряжённости на Ближнем Востоке. Израиль утверждает, что Тегеран стремится к созданию ядерного оружия. Иран это отрицает.

Нетаньяху и представители его коалиции выступают за жёсткий курс в отношении Тегерана, включая призывы к смене режима. Трамп, в свою очередь, продолжает делать ставку на дипломатию, одновременно демонстрируя военную силу.

"В прошлый раз Иран решил, что ему лучше не заключать сделку, и его поразил "Полуночный молот" — это не пошло им на пользу. Надеюсь, на этот раз они будут более разумны и ответственны", — написал Трамп, имея в виду удар США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.

О позиции Трампа сообщил и вице-президент США Джей Ди Вэнс после визита в Азербайджан.

"Если иранский народ хочет свергнуть режим, это дело иранского народа. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Это было приоритетом политики президента, ещё со времен первой администрации", — сказал Вэнс.

Переговоры Трампа и Нетаньяху 11 февраля прошли на фоне обострения ситуации в регионе. Ранее в тот же день президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности допустить международных инспекторов для подтверждения мирного характера ядерной программы. Заявление прозвучало на фоне 47-й годовщины Исламской революции в Иране и недавних массовых протестов, сопровождавшихся жёсткими репрессиями и резкой критикой со стороны США.

