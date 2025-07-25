Трамп и Нетаньяху обвинили ХАМАС в нежелании заключить сделку по Газе

Израиль и Соединённые Штаты фактически остановили участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, обвинив радикальную палестинскую группировку ХАМАС (признана в США и ЕС террористической организацией) в отсутствии готовности к компромиссу.

Об этом сообщает Reuters.

Израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в пятницу, что Израиль рассматривает теперь "альтернативные" способы возвращения захваченных 7 октября 2023 года израильских заложников и отстранения ХАМАС от власти в Газе. Президент США Дональд Трамп поддержал израильскую позицию, заявив, что руководство ХАМАС "не заинтересовано в мире". "Это ужасно. ХАМАС не хочет заключать сделку. Мне кажется, они просто хотят умереть", — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов. "Сейчас дело дошло до последних заложников — и они прекрасно понимают, что будет, когда освободят и их", — добавил американский президент. Он также раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о решении признать Палестинское государство. По словам Трампа, это заявление "не имеет реального веса".

В четверг Израиль и США отозвали свои делегации с непрямых переговоров в Катаре — спустя несколько часов после того, как ХАМАС направил официальный ответ на предложение о перемирии. Первоначально предполагалось, что уход делегаций связан лишь с внутренними консультациями, однако последовавшие заявления Нетаньяху свидетельствуют об ужесточении его позиции.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф обвинил ХАМАС в провале переговоров, и Нетаньяху публично поддержал его оценку. Представитель ХАМАС Басем Найим, в свою очередь, назвал высказывания Уиткоффа попыткой давления и отметил, что представленные группировкой предложения могли бы привести к соглашению при наличии "доброй воли с другой стороны".

Проект соглашения предусматривал 60-дневное прекращение огня в секторе Газа, расширение гуманитарного доступа в Газу и освобождение части израильских заложников в обмен на заключённых палестинцев. Главными препятствиями стали разногласия по поводу масштабов отвода израильских войск и отсутствия ясности по будущему статусу сектора Газа после окончания временного соглашения о прекращении огня.

ООН и правозащитные организации называют гуманитарную ситуацию в Газе катастрофической. В Тель-Авиве в четверг прошла многотысячная демонстрация с требованием остановить войну в Газе и добиться немедленного освобождения заложников.