Президент США Дональд Трамп пригрозил дальнейшими военными действиями против Ирана в случае, если ему "не понравится" меморандум. Об этом он сказал на саммите G7 во Франции 17 июня, пишут Reuters и Sky News.

"Это меморандум о взаимопонимании. Если он мне не понравится, мы снова начнем стрелять в них и сбрасывать бомбы им на головы. Если они не будут вести себя хорошо, мы сразу же вернемся к сбрасыванию бомб", – сказал Трамп.

Как отмечает Sky News, это произошло вскоре после того, как Трамп вновь заявил, что считает соглашение "отличной сделкой по многим причинам".

По словам американского президента, соглашение между двумя странами не следует считать окончательным. Кроме того, подписание документа не подразумевает немедленного снятия санкций с Ирана, добавил Трамп.

Ранее агентство Bloomberg и телеканал "Аль-Арабия" опубликовали проект меморандума о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов, который Вашингтон и Тегеран собираются подписать 19 июня в Швейцарии.

Документ предусматривает прекращение огня, в том числе в Ливане, на 60 дней с возможностью его продления для достижения окончательного соглашения по ядерной программе Ирана.

Иран на эти 60 дней должен снять блокаду в Ормузском проливе и убрать мины. США должны снять морскую блокаду Ирана в течение 30 дней и вывести войска в течение 30 дней после достижения финального соглашения.

Иран в документе подтверждает, что "никогда не будет производить ядерное оружие". Стороны договорились, что все связанные с ядерной программой вопросы, в том числе и судьба обогащенного урана, будут рассмотрены в окончательном соглашении. В случае его достижения Соединенные Штаты обязуются совместно с региональными партнерами разработать план по восстановлению и экономическому развитию Ирана, обеспечив при этом финансирование в размере не менее 300 млрд долларов, а также отменить "все виды санкций", включая резолюции Совета Безопасности ООН и решения МАГАТЭ.

Кроме того, США обязуются разблокировать замороженные активы Ирана и сделать их полностью доступными для использования Тегераном. При этом США уже после подписания меморандума, то есть до завершения переговоров по ядерной программе, фактически приостановят действие санкций против Ирана в нефтяной сфере.

Иранское информагентство Tasnim со ссылкой на источник в иранской переговорной команде утверждает, что опубликованный в прессе текст меморандума имеет множество неточностей, например, в пункте про Ормузский пролив. Другие детали в сообщении не приводятся.