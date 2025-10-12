Трамп и Зеленский поговорили во второй раз за два дня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 12 октября о втором за последние двое суток телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Предыдущий разговор лидеров состоялся 11 октября. Как и в прошлый раз, Зеленский назвал беседу "продуктивной".

"Вчера договорились об определенной тематике на сегодня, и как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление - и в отношении ПВО, и в отношении нашей устойчивости, и в отношении нашей дальнобойности", - написал Зеленский в соцсетях. Он отметил, что обсуждалась также энергетика - по всей видимости, речь идёт о российских ударах по украинским энергетическим объектам.

В видеообращении Зеленский сказал, что обсуждал с Трампом также возможную поставку дальнобойных ракеты "Томагавк". "Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки", это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира", - сказал в частности Зеленский, отметив: "Наши команды, наши военные будут заниматься всем тем, что мы обсудили". Накануне издание Axios со ссылкой на источники писало, что Трамп обсудил с Зеленским "Томагавки", но не сказал, принято ли окончательное решение об их поставках. Белый дом также пока не комментировал разговор, состоявшийся 12 октября.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в воскресенье вновь заявил о том, что возможная поставка крылатых ракет с радиусом действия до 1600 или до 2500 км (в зависимости от модификации), вызывает у России "серьезную обеспокоенность".

"Россия изучает звучащие на Западе заявления по поводу вероятной передачи ракет, сейчас очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряжённость", - сказал Песков. Он отметил, что ракеты "Томагавк" могут нести ядерное оружие, что создаёт дополнительную напряжённость.

Пресс-секретарь Кремля при этом сказал, что Россия якобы готова к мирному урегулированию. Помощник президента России Юрий Ушаков в тот же день заявил, что договорённости Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутые в ходе саммита 15 августа на Аляске, - это "путеводная звезда" в урегулировании украинского конфликта, а также отметил, что контакты между Московой и Вашингтоном продолжаются по закрытым каналам. "Мы постоянно разговариваем, делаем какие-то вещи. Они, может быть, незаметны, но… Рано или поздно будут заметны, то есть работа идет", - сказал Ушаков.

При этом публично ни о каких договорённостях после саммита объявлено не было, а Трамп по его завершении заявил, что мирное соглашение пока не было достигнуто. За прошедшие два месяца Трамп неоднократно критиковал российского президента за нежелание мира, а администрация США предприняла ряд шагов по поддержке Украины. Как пишет Financial Times со ссылкой на нескольких украинских и американских чиновников, Соединённые Штаты в течение нескольких месяцев передают Украине разведданные, которые помогают наносить удары по российским энергетическим объектам. По словам собеседников газеты, в Вашингтоне рассматривают удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим энергетическим объектам как инструмент, который может вынудить Кремль сесть за стол переговоров.

Песков, как и Ушаков, при этом заявляют, что "импульс", который придала встреча на Аляске, по-прежнему существует - противореча позиции замглавы МИД России Сергея Рябкова, заявившего, что этот импульс в значительной мере сошёл на нет.