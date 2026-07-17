Трамп, Китай, выборы и телесуфлёр. Обращение к нации американского президента

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Пятница, 17 июля
01:19 Владимир Зеленский рекомендовал на должность министра обороны Украины ВРИО главы СБУ Евгения Хмару
03:34 Завершение весеннего призыва в России. Выпускникам 9 классов не дают продолжить учебу в школу, заставляя идти в колледжи
08:14 Борис Надеждин оштрафован на 1 тысячу рублей за фото Алексея Навального. Блогер-доносчик Илья Ремесло арестован по делу о «фейках» про армию
12:39 Дональд Трамп обвинил КНР во вмешательстве в выборы в США и заявил об уязвимости американской избирательной системы
17:39 Оператор телесуфлера в Белом доме уличен в незаконных ставках на платформе прогнозов Kalshi
22:55 Андрей Шарый – о завершающемся чемпионате мира по футболу
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Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»