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Время Свободы

Трамп, Китай, выборы и телесуфлёр. Обращение к нации американского президента

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teaser Trump
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 17 июля
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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Пятница, 17 июля
by Радио Свобода

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Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Пятница, 17 июля

01:19 Владимир Зеленский рекомендовал на должность министра обороны Украины ВРИО главы СБУ Евгения Хмару

03:34 Завершение весеннего призыва в России. Выпускникам 9 классов не дают продолжить учебу в школу, заставляя идти в колледжи

08:14 Борис Надеждин оштрафован на 1 тысячу рублей за фото Алексея Навального. Блогер-доносчик Илья Ремесло арестован по делу о «фейках» про армию

12:39 Дональд Трамп обвинил КНР во вмешательстве в выборы в США и заявил об уязвимости американской избирательной системы

17:39 Оператор телесуфлера в Белом доме уличен в незаконных ставках на платформе прогнозов Kalshi

22:55 Андрей Шарый – о завершающемся чемпионате мира по футболу

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы» 

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