"Верните!" В Украине протестуют против увольнения министра обороны Федорова

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 16 июля

01:00 Акции в Киеве в поддержку уволенного министра обороны Украины Михаила Федорова

05:13 Верховная Рада утвердила Сергея Корецкого новым премьером Украины

07:46 Михаил Федоров рассказал о своем конфликте с главкомом Александром Сырским. Владимир Зеленский объяснил, почему был вынужден уволить Федорова

12:07 Аналитик Юлиан Рёпке об оценках ситуации на фронте, которые дают Сырский и Валерий Залужный

17:33 Адам Кадыров получил медаль ГИБДД за грубое нарушение правил дорожного движения

20:05 В Саратове автомобилистов штрафуют за стояние в очередях за бензином

21:30 Новости высоких технологий: радиочастотная катушка, увеличивающая эффективность аппарата МРТ

26:05 Открытие 33 музыкального фестиваля в Вербье