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Время Свободы

"Верните!" В Украине протестуют против увольнения министра обороны Федорова

Акция в Киеве в поддержку уволенного министра обороны Украины Михаила Федорова
Акция в Киеве в поддержку уволенного министра обороны Украины Михаила Федорова
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 16 июля
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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 16 июля
by Радио Свобода

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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 16 июля

01:00 Акции в Киеве в поддержку уволенного министра обороны Украины Михаила Федорова

05:13 Верховная Рада утвердила Сергея Корецкого новым премьером Украины

07:46 Михаил Федоров рассказал о своем конфликте с главкомом Александром Сырским. Владимир Зеленский объяснил, почему был вынужден уволить Федорова

12:07 Аналитик Юлиан Рёпке об оценках ситуации на фронте, которые дают Сырский и Валерий Залужный

17:33 Адам Кадыров получил медаль ГИБДД за грубое нарушение правил дорожного движения

20:05 В Саратове автомобилистов штрафуют за стояние в очередях за бензином

21:30 Новости высоких технологий: радиочастотная катушка, увеличивающая эффективность аппарата МРТ

26:05 Открытие 33 музыкального фестиваля в Вербье

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы» 

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