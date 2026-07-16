"Верните!" В Украине протестуют против увольнения министра обороны Федорова

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 16 июля
01:00 Акции в Киеве в поддержку уволенного министра обороны Украины Михаила Федорова
05:13 Верховная Рада утвердила Сергея Корецкого новым премьером Украины
07:46 Михаил Федоров рассказал о своем конфликте с главкомом Александром Сырским. Владимир Зеленский объяснил, почему был вынужден уволить Федорова
12:07 Аналитик Юлиан Рёпке об оценках ситуации на фронте, которые дают Сырский и Валерий Залужный
17:33 Адам Кадыров получил медаль ГИБДД за грубое нарушение правил дорожного движения
20:05 В Саратове автомобилистов штрафуют за стояние в очередях за бензином
21:30 Новости высоких технологий: радиочастотная катушка, увеличивающая эффективность аппарата МРТ
26:05 Открытие 33 музыкального фестиваля в Вербье
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Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»