Трамп: мне нравится Зеленский, украинцы хорошо сражаются

Президент США Дональд Трамп поделился своим мнением об отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским - на фоне последних инициатив Украины по помощи американцам и их союзникам в защите от беспилотников на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в интервью консервативному медиа Salem News Channel.

Ведущий спросил у Трампа, стал ли тот лучше относиться к Зеленскому после того, как тот предложил союзникам США антидроновые средства. Трамп в ответ назвал Зеленского "хитрым парнем", тут же отметив, что президент Украины ему "нравится". "Мне кажется, я всегда ладил с ним, за исключением того случая в Овальном кабинете, когда он, мне кажется, был несколько агрессивным", - сказал Трамп, имея в виду словесную перепалку между ним, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и Зеленским 28 февраля 2025 года.

Трамп отметил, что США больше не поставляют Украине оружие безвозмездно, но при этом украинцы "сражаются" и оказались способными долгое время сдерживать Россию, как отметил президент США, вне зависимости от него, какое у них оружие - самое лучшее или нет. Украина, по словам Трампа, в этой борьбе теряет территории, но потери несёт и Россия. Трамп не стал возражать ведущему, который предположил, что Украина показала себя с лучшей стороны, чем союзники США по НАТО. Среди прочего президент США заявил, что Украина "хорошо" использует американское вооружение, которое для нее покупают страны НАТО.

Президент США ранее выступал с разными оценками Зеленского, в один момент отозвавшись о нём как о "диктаторе без выборов" и обвиняя его в нежелании мира с Россией, в другие подчёркивая, что уважает Зеленского и храбрость украинского народа, и критикуя российского президента Владимира Путина. Зеленский говорил, что у него установились нормальные отношения с Трампом, он неоднократно благодарил президента США за помощь и мирные инициативы, но при этом высказывал и критические замечания.