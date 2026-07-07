Трамп на саммите НАТО: "Зеленский и Путин хотят заключить сделку"

Президент США Дональд Трамп 7 июля прибыл в столицу Турции Анкару, где он принимает участие в саммите НАТО. Он вновь заявил, что верит в то, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский всё же придут к мирному урегулированию войны в Украине. Он упомянул о своих недавних телефонных разговорах с обоими лидерами.

Он также заявил о намерении США снять все ограничения на сотрудничество с Турцией в военной сфере и вновь напомнил о своей заинтересованности в контроле над Гренландией, отметив, что США в случае углубления разногласий с союзниками могут вывести все свои войска из Европы.

Эти заявления прозвучали на встрече Трампа с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Президент США в частности отметил, что не хочет применять санкции против "друзей", и поэтому его администрация позволит Турции участвовать в программе создания истребителей-невидимок F-35. Санкции в отношении Турции были введены в 2019 году - при первом сроке Трампа - после того, как Анкара приобрела российские зенитные ракетные системы С-400.

Говоря о Гренландии, Трамп повторил свою мысль о том, что контроль над островом - самоуправляемой территорией Датского королевства - важен для безопасности США. О Гренландии Трамп говорил и на предыдущем саммите НАТО год назад, тогда после его встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте он некоторое время не касался этой темы.

В Анкару прибыл также президент Украины Владимир Зеленский. Он участвует в ряде мероприятий на полях саммита - в частности в форуме оборонной промышленности. Зеленский встретился с Рютте и с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Премьер-министр Канады Марк Карни на встрече с Зеленским заявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму около 900 миллионов долларов.

Ключевым вопросом для Украины на саммите, который продлится два дня - 7 и 8 июля - однако, как считают многие аналитики и заявляют официальные лица - будет вопрос поставок средств ПВО, в особенности для борьбы с баллистическими ракетами. Зеленский также поднимает вопрос и о лицензиях для производства в Украине ракет к американским системам "Пэтриот".

Встреча Зеленского и Трампа, как подтвердили обе стороны, запланирована на 8 июля.

Лидеры стран НАТО планируют объявить о заключении сделок в сфере вооружений на десятки миллиардов долларов. Этот шаг, как отмечает Reuters, призван продемонстрировать, что они прислушиваются к призывам США увеличить расходы на оборону Европы. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил днём ранее, что европейские страны пошли на "колоссальное" увеличение расходов на оборону - отчасти из-за опасений по поводу России, резко усилившихся после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. Другое причиной стала позиция Трампа, который "весьма настойчиво" побуждает Европу наращивать расходы.