Трамп потребовал от ЕС 350 миллиардов долларов за помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны должны компенсировать Вашингтону 350 миллиардов долларов, которые, по его словам, были потрачены на поддержку Украины при администрации Джо Байдена.

Выступая на авиабазе Эндрюс, Трамп рассказал, что напомнил европейским лидерам о масштабах американской помощи Киеву.

"Мы дали вам, вдумайтесь, 350 миллиардов долларов – самолётов, оружия всех видов и прочего", – сказал он.

По словам президента США, администрация Байдена не требовала от европейских союзников возместить эти расходы.

Трамп вновь раскритиковал оценки объёмов помощи Украине, которые ранее приводили его предшественники и союзники США. В феврале 2025 года Владимир Зеленский оспаривал заявления Трампа о более чем 300 миллиардах долларов американской помощи. По словам Зеленского, фактические объёмы были значительно ниже.

С ноября 2025 года США официально прекратили прямое финансирование поддержки Украины, но продолжают поставлять вооружения союзникам по НАТО, которые затем передают их Киеву в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

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