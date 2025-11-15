Трамп намерен подать в суд на Би-би-си после манипуляций с его речью

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятнее всего, на следующей неделе подаст в суд на британскую вещательную корпорацию Би-би-си за то, что в программе "Панорама" была отредактирована его речь. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета, передает Reuters.

"Я думаю, что должен это сделать, ведь они даже признали, что смошенничали. Они изменили слова, которые я говорил", — сказал Трамп.

Президент США отметил, что намерен потребовать от Би-би-си компенсацию в размере от одного до пяти миллиардов долларов.

Трамп отметил, что не обсуждал инцидент с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, хотя тот пытался дозвониться ему и был "очень смущён" произошедшим.

Полемику вызвала вышедшая в прошлом году в эфир часовая передача "Трамп: Второй шанс?" В сюжете некорректно цитировалась речь президента США 6 января 2021 года накануне беспорядков в Вашингтоне. Программа создавала впечатление, будто Трамп прямо призывал к беспорядкам.

В своём выступлении Трамп сказал: "Мы пойдем к Капитолию и будем подбадривать наших храбрых сенаторов и конгрессменов". В программе его слова были приведены так: "Мы пойдем к Капитолию... и я пойду с вами. И мы будем сражаться. Мы будем сражаться изо всех сил".

В оригинале речи Трампа две части этого высказывания были разделены промежутком более чем в 50 минут, отмечает Би-би-си. Корпорация заявила, что программа была создана для неё независимым подрядчиком.

9 ноября 2025 года BBC получила письмо от юристов Трампа с требованием больше не показывать выпуск программу с отредактированной речью, принести извинения и "надлежаще возместить причиненный ущерб". BBC извинилась перед Трампом, но заявила, что не намерена выплачивать компенсацию.

После этого в отставку подали генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и глава службы новостей Дебора Тернесс.

