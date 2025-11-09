Двое топ-менеджеров британской медиакорпорации Би-би-си объявили об отставке после обвинений в манипуляции с речью президента США Дональда Трампа. Об уходе заявили генеральный директор Тим Дэйви и глава отдела новостей Би-би-си Дебора Тернесс.

В письме коллективу Дэйви заявил, что в работе корпорации были "допущены некоторые ошибки", за которые он должен взять на себя полную ответственность. Он упомянул в этой связи "дебаты" вокруг отдела новостей.

Тернесс написала, что продолжающаяся полемика вокруг программы с отредактированной речью Трампа "достигла той стадии, когда она наносит ущерб Би-би-си".

Полемику вокруг новостной службы вызвала вышедшая в прошлом году в эфир часовая программа "Трамп: Второй шанс?" В ней некорректно цитировалась речь президента США 6 января 2021 года перед беспорядками в Вашингтоне. Программа создавала впечатление, будто Трамп прямо призывал к беспорядкам.

В своём выступлении Трамп сказал: "Мы пойдем к Капитолию и будем подбадривать наших храбрых сенаторов и конгрессменов".

В программе его слова были приведены так: "Мы пойдем к Капитолию... и я пойду с вами. И мы будем сражаться. Мы будем сражаться изо всех сил".

В оригинале речи Трампа две части этого высказывания были разделены промежутком более чем в 50 минут, отмечает Би-би-си. Корпорация заявила, что программа была создана для неё независимым подрядчиком.

