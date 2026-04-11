Трамп написал о начале "расчистки" Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп на фоне переговоров между делегациями Ирана и США, которые проходят в столице Пакистана, заявил о том, что Соединённые Штаты начали процесс "расчистки" Ормузского пролива для судоходства. Пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, был перекрыт Ираном после начала кампании США и Израиля против Ирана.

Как написал Трамп в соцсети Truth Social, США начали "расчищать" Ормузский пролив в качестве услуги для стран всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию и Германию. Трамп упрекнул эти и другие страны в том, что они не нашли в себе "смелости и воли" самостоятельно решить вопрос с проливом.

Центральное командование Вооружённых сил США впоследствии сообщило, что американские военные начали "создавать условия для очистки Ормузского пролива от мин". В командовании заявили, что два военных корабля ВМС США - "Франк Петерсон" и "Майкл Мёрфи" - пересекли Ормузский пролив, чтобы проложить курс для прохода гражданских судов. Командующий ЦЕНТКОМ адмирал Брэд Купер сообщил, что им будут впоследствии пользоваться коммерческие суда.

Издание Axios ранее со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщило, что в субботу пролив пересекли "несколько" американских военных кораблей. По утверждениям чиновника, речь шла о демонстративной акции, показывающей приверженность США свободе судоходства. Иранские СМИ со ссылкой на представителей властей заявили, что американских кораблей в проливе не было. Иранские военные впоследствии заявили, что один американский корабль вошёл в пролив, но развернулся и покинул его после предупреждения со стороны Тегерана. OSINT-проекты утверждают, что в проливе было зафиксировано присутствие по крайней мере одного американского корабля - эсминца "Майкл Мёрфи".

Открытие Ормузского пролива - одно из главных требований США к Ирану. О нём заявлялось как об одном из условий начала перемирия, объявленного на этой неделе. Сообщается, что в субботу через него прошли три супертанкера под флагами Китая и Либерии. Однако о свободном судоходстве через пролив пока говорить не приходится.