Делегации США и Ирана прибыли в Пакистан для переговоров

Делегации США и Ирана прибыли в столицу Пакистана Исламабад для переговоров о прекращении конфликта на Ближнем Востоке.

Американскую делегацию возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс, в состав также входят спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер.

Иранская делегация во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом прибыла в Исламабад пятницу. В делегацию также входят министр иностранных дел Аббас Аракчи, секретарь Совета по обороне Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка Абдольнасер Хеммати.

По данным иранского агентства Tasnim, возможные переговоры между Тегераном и Вашингтоном ожидаются во второй половине дня. "На данный момент переговоры запланированы как однодневные", – сообщает издание.

Ранее Галибаф заявил, что переговоры не начнутся, пока не будут выполнены два условия: прекращение огня в Ливане и разморозка заблокированных активов Ирана. Вскоре после этого Трамп написал в своей соцсети Truth, что "иранцы, похоже, не осознают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа мирового сообщества с помощью международных водных путей".

Израиль и США утверждают, что Ливан не является частью соглашения о прекращении огня. Тегеран настаивает на обратном.

По данным источников издания Axios, на следующей неделе в Вашингтоне начнутся прямые переговоры между Израилем и Ливаном - на них планируется обсудить прекращение огня и назначить дату начала переговоров. При этом посол Израиля в США Йехиэль Лейтер отметил, что Израиль не готов к прекращению огня в отношении шиитской проиранской группировки "Хезболла". "Хезболла" признана в США и Израиле террористической группировкой, однако в Ливане действует как легальная политическая сила.