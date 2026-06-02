Трамп назначил Уильяма Пулте и.о. главы национальной разведки

Президент США Дональд Трамп назначил исполняющим обязанности директора национальной разведки Уильяма Пулте, занимающего должность руководителя Федерального жилищного агентства. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Уильям Пулте родился в 1988 году, он бизнесмен в сфере строительства и инвестиций, также известен как блогер и комментатор, сторонник политики Трампа. Опыта работы в спецслужбах у него нет. В должности главы жилищного агенства, которую он занимает с 2025 года, он курирует работу компаний Fannie Mae и Freddie Mac, занимающихся ипотечным кредитованием под гарантии правительства США. Как подчеркнул Трамп, Пулте будет совмещать свою нынешнюю должность и руководство национальной разведкой.

Для назначения главой национальной разведки Пулте необходимо будет одобрение Сената.

22 мая подала в отставку прежний директор национальной разведки США Тулси Габбард, заявив, что уходит по семейным обстоятельствам - её муж тяжело болен. Трамп тогда заявил, что исполняющим обязанности директора национальной разведки станет заместитель Габбард Аарон Лукас.