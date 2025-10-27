Трамп назвал неуместным заявление Путина об испытании "Буревестника"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Путина об испытании ракеты "Буревестник", назвав его неуместным.

"Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка — лучшая в мире — прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на восемь тысяч миль. Они не играют с нами в игры, и мы тоже не играем с ними. <...> И, кстати, я не считаю уместным, что Путин делает такие заявления. Он должен положить конец войне. Война, которая должна была занять неделю, уже идет четвертый год. Вот чем он должен заниматься, а не испытывать ракеты", — сказал президент США журналистам на борту своего самолёта.

Трамп также отметил, что вопрос использования замороженных российских активов находится в ведении Евросоюза и США, и Вашингтон "не вмешивается" в это решение.

На вопрос о возможности введения новых санкций против России президент ответил уклончиво.

Президент США находится в азиатском турне. В воскресенье он посетил Куала-Лумпур. Там на полях саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в присутствии Трампа было подписано мирное соглашение между Камбоджей и Таиландом.

Далее Трамп направится в Японию и Южную Корею, где в четверг, 30 октября, встретится с главой КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, он будет обсуждать с китайским лидером войну России с Украиной и возможность повлиять на Москву, а также ограничение закупок Китаем нефти в России.